Xbox Series X já tem uma edição limitada de Halo Infinite por 559,99 euros

A Microsoft lançou as suas novas consolas Xbox Series X e Series S a 10 de novembro de 2020. Os equipamentos foram uma grande surpresa no mundo gaming e rapidamente conquistaram a atenção, e a carteira, dos jogadores.

Mas agora a empresa anunciou uma edição da consola Xbox Series X dedicada ao jogo Halo Infinite. O modelo já está disponível para pré-encomenda, por um valor de 559,99 euros.

Chegou a edição de Halo Infinite da Xbox Series X

A Microsoft reservou esta quarta-feira (25) para surpreender os utilizadores interessados no mundo dos jogos. Como tal, a empresa anunciou a sua Xbox Series X: Halo Infinite Limited Edition, uma edição especial e limitada da consola dedicada ao jogo Halo Infinite da criadora 343 Industries.

Esta versão surge para comemorar os 20 anos de Halo e, como tal, os interessados podem já pré-encomendar esta Xbox Series X especial por 559,99 euros, um valor acima do modelo original.

As consolas têm então um design dedicado ao jogo, em tons escuros e detalhes dourados. Um outro detalhe interessante é que a Xbox Series X: Halo Infinite Limited Edition vai ligar e desligar com um som personalizado do tema Halo.

Os primeiros modelos vão começar a chegar às mãos dos clientes a partir do dia 15 de novembro.

De acordo com descrição deixada no site oficial do produto:

Comemora o 20.º aniversário do Halo e enfrenta o confronta o inimigo mais impiedoso que o Master Chief alguma vez enfrentou com o Pack Xbox Series X Halo Infinite Limited Edition. Inclui uma consola com design personalizado, com as estrelas vistas na superfície de Zeta Halo estampadas até à ventoinha existente por trás de uma conduta azul inspirada na Cortana.

Para além da consola, também o comando foi reformulado para ser alusivo ao Halo Infinite. No entanto, se já tem uma Xbox Series X, poderá apenas adquirir à parte o comando Sem Fios Xbox Elite Series 2: Halo Infinite Limited Edition, por 199,99 euros. Também este acessório apenas chegará no dia 15 de novembro.

Resta agora saber se esta Xbox Series X do Halo Infinite vai ou não cativar os consumidores e ser um sucesso de vendas. Para já, para Portugal, há a indicação de que esta consola se encontra sem stock.

Qual a sua opinião desta Xbox Series X: Halo Infinite?