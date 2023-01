Surpreenda-se com a Ivacy VPN pois navegar na Internet a partir deste momento será muito mais seguro através de uma completa proteção VPN, com a vantagem de poder ser utilizada em qualquer dispositivo.

Depois de tomar balanço ascendente em 2022, esta VPN que cresce a cada dia oferece uma poderosa relação qualidade de serviço. A velocidade oferecida aliada a um preço estrondoso fazem da Ivacy um verdadeiro must.

Muitos utilizadores ainda não sabem o que é ou para que serve uma VPN?

Sem dúvida, esta é uma das perguntas de clarificação que mais nos questionam quando abordamos este tema.

Assim, em resumo, define-se como VPN, ou rede privada virtual, como sendo uma rota de ligação segura que garante a privacidade online e o anonimato através de um túnel encriptado usando um qualquer dispositivo que se ligue à internet como o PC, smartphone, box Android, etc.

Logo, com o uso de uma VPN iremos mascarar o nosso endereço IP (Internet Protocol) para o tornar invisível online. Assim, iremos substituir o nosso verdadeiro endereço IP por um dos servidores seguros, neste caso da Ivacy VPN, para tornar anónima a sua localização. Com uma ligação VPN, pode contornar todas as geo-restrições e parecer que está a navegar a partir de um local diferente.

Surpreenda-se com a Ivacy VPN: navegar na Internet será seguro e abre portas stream

Com a proliferação dos serviços de streaming, muitos utilizadores ponderam o uso de uma VPN para tirar partido das plataformas de streaming de outros países.

Então, a este nível, a Ivacy VPN apresenta-se como uma fiável alternativa já que permite aceder à Disney+, bem como a 17 grandes regiões para a Netflix:

Netflix EUA,

Netflix França,

Netflix Japão,

Netflix Reino Unido,

Netflix Austrália,

Netflix Alemanha

Netflix Canadá,

Netflix Espanha,

Netflix Itália,

Netflix Portugal,

Netflix Dinamarca,

Netflix Holanda,

Netflix Bélgica,

Netflix Roménia,

Netflix México,

Netflix Suécia,

Netflix Noruega.

Detalhe importante para o facto de a Ivacy ser uma das poucas VPNs no mercado que permite a leitura a partir de qualquer lugar sem a necessidade de buffering.

Para além disso, é um dos poucos serviços VPN que nos permite desbloquear um buffer infinito na Netflix, pelo que será difícil encontrar velocidades mais lentas.

Por outro lado, é também uma solução prática para proteger todos os nossos dispositivos, com tecnologia Split Tunneling para proteger o seu tráfego na Internet contra hackers.

Ivacy também cobre o seu computador, bem como os seus dispositivos móveis, smartphones, ou tablets, com uma simplicidade surpreendente. Além disso, a aplicação dedicada Kodi está disponível em todos os sistemas operativos, desde o Windows ao Mac, passando pelo iOS e Android e até o Amazon Fire TV Stick e Apple TV.

Servidores por todo o mundo

Sobretudo, uma vez que estamos a falar de uma VPN, é importante mencionar as suas velocidades.

De antemão, não é necessário preocupar-nos uma vez que a Ivacy assegura excelentes velocidades em todas as circunstâncias graças a mais de 3500 servidores e mais de 100 slots disponíveis. Além disso, a Ivacy é sistematicamente classificada em primeiro lugar em numerosos pontos de referência que classificam as VPNs mais rápidas do mercado.

Qual o melhor servidor?

Desde já, deixa de existir a necessidade de procurar a melhor localização possível para desfrutar do melhor rendimento: a Ivacy, de forma automática, encarrega-se de escolher o servidor mais otimizado, para além de assegurar o seu anonimato, permitindo-lhe descarregar em segurança com servidores P2P otimizados.

Do mesmo modo, a Ivacy torna-se assim um player de mercado das VPNs com o seu patrocínio oficial do clube de futebol West Ham United, um dos clubes históricos da Premier League inglesa, e da equipa francesa Gamersorigin, um dos clubes desportivos mais populares do mundo.

Fiabilidade e Suporte

Em primeiro lugar, a Ivacy tem suporte de atendimento ao cliente 24 horas, 7 dias por semana através de vários meios.

Em segundo, O chat ao vivo funciona em minutos. Existe ainda a forma de contacto via e-mail, mensagem no Facebook e formulário de contacto.

Importante, a equipa durante os nossos testes respondeu às nossas questões de forma bastante profissional e chegaram mesmo a dar sugestões de soluções.

Claramente que este é um denominador comum para estar entre os melhores serviços.

A Ivacy VPN inclui

Proteção contra malware

Protocolos IPsec e IKEV avançados

Funcionalidade Smart Connect (Ligação inteligente)

Largura de banda ilimitada

Encriptação 256 bits de nível militar

Política de navegação sem registos

Internet Kill Switch

Transferências de alta velocidade

Mais de 5700 servidores em mais de 100 locais

Suporte P2P

Aplicação dedicada para Kodi

Acessos simultâneos em 10 dispositivos

Fique Seguro com a Ivacy VPN

A segurança online em primeiro lugar! É a frase mais verdadeira que temos de ter em conta e nunca descurar.

No modelo atual da Internet, com todas as ameaças e perigoso só de entrar na Internet, tornou-se imperativo permanecer seguro em linha. Porquê? Devido aos crescentes perigos que se escondem no ciberespaço.

Em suma, com a Ivacy VPN além de poder mascarar o nosso endereço IP com protocolo como o WireGuard, sairemos com maior facilidade do radar de hackers, as agências de vigilância e ISP menos escrupulosos sobre as nossas atividades online. Ou seja, a nossa privacidade é exclusivamente a nossa. Ademais, na conhecida plataforma Trustpilot, vamos poder encontrar aqui as mais variadas opiniões positivas dos utilizadores que não deixam margem para dúvidas.

Não esquecer que esta possui uma estrita política de Zero registos (NO-LOG) onde o lema é, citando, "os seus dados são seus, palavra da Ivacy VPN." bem como a garantia de reembolso de 30 dias caso não se sinta satisfeito.

Preços e campanhas em vigor

A Ivacy VPN sendo um serviço de qualidade, apresenta na nossa opinião preços bastante em conta.

Como não poderia faltar, está em vigor uma excelente campanha de 5 anos e que poderá ser encontrada neste link.

IVACY VPN