São estes os 76 canais disponíveis na DIGI TV?

As informações sobre a DIGI têm chegado a "conta-gotas" e de forma não oficial. Desta vez há uma informação que nos indica que na DIGI TV estarão disponíveis 76 canais. Saiba quais são e quais os que "estranhamente" não estão.

Como informamos, já há infraestrutura da operadora romena DIGI em várias zonas e já circulou na internet os possíveis preços dos serviços.

76 canais disponíveis na DIGI TV

Desta vez apareceu na internet uma lista dos possíveis 76 canais disponíveis na DIGI TV. A lista é a seguinte:

Discovery Channel

Baby TV

Cartoon Network

24 Kitchen

TLC

Disney Channel

Disney Jr

National Geographic

Star

Star Life

Star Movies

Star Comedy

Star Crime

AMC

Hollywood

BBC World News

Eurosport 2

Eurosport 1

RTP 1

RTP 2

RTP 3

RTP Memória

TVI

CNN

SIC

SIC Noticias

SIC Radical

SIC K

SIC Caras

A Bola TV

Record TV Europa

V+ TVI

iConcerts

Stingray Djazz

Mezzo TV en France

Euronews English France

Fightbox United Kingdom

Curiosity

Love Nature

Fast&Fun box

Game Toon

RTP África

RTP Açores

RTP Madeira

SIC Mulher

TVI Reality

Nat geo wild

Panda

Panda Kids

Dizi

Casa e cozinha

Hgtv

Cartoonito channel

Luxe tv

Record news Europa

Euronews

France 24 english

Cctv-4 europe

Cgtn

Discovery science europe english

Food network emea english

Travel channel

Investigation discovery european english

TV5 monde english

TVE international Europa

CBS reality Europe

Jim jam pan Europe

Fasionbox UK

Docubox UK

AXN

AXN White

MCM France

AXN Movies

Filmbox arthouse english

Deutsche Welle

Fashion TV

Na lista divulgada nota-se a falta do canal da CMTV e da Now. Canais como a Sport TV, DAZN ou BTV talvez apenas com subscrição.

De referir que a app da Digi para Portugal já está disponível para Android, Android TV, iOS e Apple TV.

Segundo a Anacom, os primeiros serviços da DIGI devem ser lançados no país até novembro. A AdC refere que a entrada iminente da operadora romena “já espoletou, por parte dos restantes operadores, a implementação de estratégias de defesa”. Podem, por exemplo, surgir, marcas secundárias com preços mais baixos do que a principal.

A DIGI é uma empresa de telecomunicações com raízes na Roménia que atua principalmente na Europa, oferecendo serviços de comunicações móveis, Internet e TV. A empresa é conhecida por fornecer serviços de telecomunicações com uma boa relação custo-benefício, muitas vezes com preços competitivos e pacotes atraentes para os seus clientes.