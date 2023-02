Grupo Visabeira foi alvo de ataque informático

Há mais uma vítima de um ataque informático. Desta vez foi o Grupo Visabeira, que tem sede em Viseu. Segundo o que foi revelado, o ataque perturbou a disponibilização de serviços. Ainda não se sabe quais as consequências do ataque.

O Grupo Visabeira já informou as autoridades competentes

De acordo com o comunicado do Grupo Visabeira, [o grupo] "foi vítima de um ciberataque aos seus sistemas informáticos, detetado hoje, por volta das 07:30 da manhã que resultou na perturbação dos nossos serviços. Refere o documento que, “após se ter tomado conhecimento do incidente, foram adotadas as ações descritas no procedimento interno de gestão de incidentes".

Como medida preventiva, foram interrompidos todos os serviços que pudessem vir a ser afetados”. Pelas 19:50, a equipa técnica estava ainda “a atuar de forma a mitigar riscos e conter os efeitos decorrentes do ataque”.

No comunicado pode ainda ler-se que "O Grupo Visabeira já informou as autoridades competentes. Lamentamos todos os transtornos que este ataque possa causar aos nossos parceiros e colaboradores e estamos a fazer todos os esforços para que esta situação possa ser resolvida o mais rapidamente possível".

O Grupo Visabeira é um conglomerado gestor de participações sociais. A atividade do Grupo Visabeira teve início em Viseu no ano de 1980.