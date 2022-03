A Spring Sale da Godeal24 arranca com excelentes promoções de chaves digitais, como é caso do Windows a partir de 7,24€. Os descontos não terminam aqui e podem ir até aos 62% para o demais software disponível em catálogo.

Logo, é de aproveitar a mais recente campanha primaveril desta plataforma famosa e procurar o melhor catálogo que inclui desde software, suites office, jogos, proteção antivírus, sistemas operativos e utilitários.

Com estes preços não há dúvida que é de aproveitar a grande venda promovida pela GoDeal24.

Spring Sale: chave digital para Windows nos 7,24€ da GoDeal24

Assim, arranca de novo a campanha Spring Sale da Godeal24, onde encontramos, por exemplo, a chave digital para o Windows nos 7,24€ bem como outras promos bem atrativas que incluem descontos até 62%

Hot Sale! Preço especial por um tempo limitado!

Clique abaixo:

Conjuntos MS Office + Sistema operativo: Descontos maiores com código SGO62

Para tal, basta fazer a compra na GoDeal24 partir das ofertas apresentadas abaixo com código de cupão: SGO62

Visite aqui para mais promos.

Promo especial com o código de cupão SGO50

Além disso, na GoDeal24, encontramos múltiplos produtos Microsoft, mas em especial o Windows, com a sua nova versão, a 11.

Neste momento, podemos adquiri-los com desconto ao utilizar o código do cupão SGO50

Mais Versões: Tudo para as suas obras e estudo online com o código de cupão "SGO62

Ferramentas para o seu PC

Além disso, isto é, das suites Office e do Windows, também podemos encontrar aqui mais ferramentas informáticas para melhorar a produtividade:

Contacto e suporte

Todavia, a GoDeal24 apresenta uma equipa, profissional, de serviço ao cliente que pode ajudar em caso de algum problema.

O email service@godeal24.com é uma opção ou então o telefone: (+852) 9706 4028.

Formas de pagamento

Primordialmente, a GoDeal24.com aceita 2 métodos de pagamento:

1. PayPal

2. Cartão de crédito (via plataforma PayPal)

No caso do PayPal, é importante esclarecer que fazer compras ou enviar dinheiro é gratuito, possuindo ainda a segurança do sistema mais conhecido do mundo com vantagem de poder levantar uma disputa e ver o seu valor pago ressarcido, desde que se justifique.

Como pagar com o PayPal?

Obviamente, é possível pagar utilizando o PayPal através do seguinte método:

Após a escolha dos produtos, ir para o ecrã de checkout e continuar como convidado (ou criar uma conta).

Pode obter a opção Cwalletco por defeito na "Payment Information" - clique continuar.

Ir para "Order Review" no ecrã de checkout e clicar "Place Order";

Clique em "Choose Payment Method" e depois clique em "Proces order":

Ser-lhe-á mostrado um ecrã com várias opções de pagamento, pode agora utilizar Paypal ou Cartão de crédito (também através do Paypal):