Facebook Stories: Como ver o histórico (após 24 horas)

O Facebook Stories é uma ótima forma de estar em contacto com o seu público e de partilhara conteúdos entre as suas publicações de vídeo agendadas, através de fotos e vídeos curtos. Todos os conteúdos publicados no Stories duram apenas 24 horas.

Hoje mostramos como podem aceder às Stories do Facebook "expiradas" e ver, por exemplo, qual foi o impacto das mesmas.

Apresentadas em ecrã completo, os conteúdos das Stories são curtos e efémeros e oferecem todos os tipos de sobreposições criativas personalizáveis, o que se traduz em mais formas para se ser autêntico e em menos pressão para se ser perfeito.

O Facebook Stories é o local ideal para ser informal! Para tal, basta clicar em Adicionar à tua história, ativar a câmara do seu dispositivo para capturar um vídeo do momento ou uma foto informal e publicar. Também é possível importar fotos e vídeos existentes.

Como ver o histórico das Facebook Stories após 24 horas?

Com as várias alterações realizadas ao nível da rede social, às vezes torna-se difícil saber onde estão. Nesse sentido hoje partilhamos aqui os passos necessários para ver as suas stories expiradas. Para isso basta abrir o seu Perfil no Facebook, ir a Arquivo e depois Arquivo de Histórias

Em seguida basta escolher a storie e ver o impacto da mesmo. Pode também voltar a partilhar uma storie que pretenda.

Esperamos que esta dica seja útil, nem que não seja para ver o impacto da vossa storie. Este tipo de formato existe em várias redes sociais e a tração que gera é muito interessante.

É fã de stories?