O dia de hoje tem sido rico em novidades do WhatsApp. Este serviço de mensagens da Meta tem crescido é hoje um dos mais usados no Internet, muitas vezes para muito mais que a simples conversa entre utilizadores.

Com novidades a serem lançadas a um ritmo muito elevado, os utilizadores têm sido brindados com muitas melhorias. Quase 2 meses depois de ser anunciado, chega agora a possibilidade de todos poderem enviar ficheiros com um máximo de 2GB.

Depois de vários meses de testes, o WhatsApp resolveu dar um passo importante no que toca à troca de ficheiros entre os seus utilizadores. Este era manifestamente insuficiente, mas que estava a ser avaliado para ser aumentado para os utilizadores.

Com uma ideia bem clara do caminho a seguir, o WhatsApp resolveu estender esta capacidade e elevar, muito, o limite máximo dos ficheiros a serem partilhados. A meta definida e conseguida ficou nos 2GB, algo que é certamente mais do que suficiente.

Agora, e depois de ter sido apresentado de forma muito lenta, esta capacidade foi aberta a todos os utilizadores. Sem qualquer limitação, e de forma completamente aberta, já é possível enviar ficheiros grandes e com um limite máximo de 2GB.

Do que tem sido relatado, não deveria haver uma limitação em termos da versão usada do WhatsApp. Ainda assim, o recomendado aos utilizadores é que tenham presente a versão 2.22.11.82 no Android e a versão 22.11.75 no iOS.

A forma mais simples de perceber se têm já acesso a esta novidade é mesmo só com a tentativa de partilha de um ficheiro acima de 100MB. Caso este apresente uma mensagem de erro, devem aguardar mais algumas horas, até que tenham acesso ao novo limite de 2GB.

Este é mais um passo do WhatsApp para reforçar a sua presença num mercado cada vez mais competitivo e com muitas ofertas. Depois de tempos menos favoráveis, recupera agora a sua posição e acaba até por conseguir reforçar-se.