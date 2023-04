Eletricidade e gás natural estão mais baratos! Saiba quanto…

Sim, leu bem, a eletricidade e gás natural estão mais baratos. Apesar da inflação se manter e a guerra na Ucrânia ainda continuar sem fim à vista, o Instituto Nacional de Estatística (INE) revelou que os preços em Portugal baixaram.

Preço médio da eletricidade deverá baixar 3%

Segundo o INE, os preços da energia em março desceram cerca de 4,4% em relação a uma subida de 1,9% em fevereiro, ao que tudo indica por causa do abrandamento da inflação. A inflação ocorre quando se verifica um aumento geral dos preços dos bens e serviços, não apenas de artigos específicos.

Para os clientes do mercado regulado da eletricidade, a ERSE já comunicou que irá baixar o preço médio em 3% para as famílias – isto depois de ter começado o ano com um aumento de 3,3%. Com a oscilação, o decréscimo será de 1% no total.

Relativamente ao gás natural, revelou o Ministério do Ambiente, que os preços vão “pesar menos na carteira dos portugueses”. Tal deve-se à reabertura do mercado regulado do gás para pequenos consumidores, que aconteceu no final do ano passado, e que terá provocado uma descida de 65% nos gastos.

Simulador de preços da ERSE

O simulador de preços de energia da ERSE compara todas as ofertas comerciais disponíveis para os consumidores de eletricidade (Baixa Tensão Normal) e de gás natural (Baixa Pressão) em Portugal continental.

Para começar o utilizador tem apenas de aceder ao simulador aqui e depois escolher se quer simular os preços para eletricidade e gás natural - saber mais aqui.