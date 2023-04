Encontrou bugs no ChatGPT? Recompensas podem chegar aos 20 mil dólares

Com a popularidade do ChatGPT a crescer e as suas capacidades a serem melhoradas constantemente, a OpenAI acaba de passar para as mãos do público a possibilidade de receber pelos problemas encontrados no sistema. As recompensas podem chegar aos 20 mil dólares.

Para melhorar ainda mais o serviço de Inteligência Artificial, a OpenAI quer ter a ajuda dos utilizadores. Foi anunciado o Programa de Recompensas de Bugs (Bug Bounty Program) para recompensar as pessoas que relatem quaisquer falhas de segurança, vulnerabilidades ou outros problemas no sistema de IA ChatGPT.

OpenAI oferece recompensas dos 200 aos 20 mil dólares

As recompensas estão abertas a qualquer pessoa, desde profissionais da área até pessoas em geral que gostam de explorar a tecnologia. As recompensas serão dadas em forma de dinheiro com "descobertas de baixa gravidade" a começar nos 200 dólares podendo ir até aos 20.000 dólares para descobertas mais importantes.

É na plataforma de recompensas por bugs Bugcrowd que estão a ser feitas as descobertas no ChatGPT e respetivos pagamentos.

Até ao momento, já foram relatadas 14 vulnerabilidades com um pagamento médio de 1287,50 dólares. Há ainda a indicação na plataforma que a OpenAI demora cerca de 3 horas a responder aos bugs reportados, podendo ser aceites ou rejeitados.

De notar que nem todos os problemas relatados à OpenAI garantirão um prémio em dinheiro, incluindo jailbreak ou fazer com que o modelo diga ou finja fazer algo negativo. O anúncio de recompensa de bugs mostra um certo esforço por parte da OpenAI na preocupação com a privacidade e segurança, mas também acrescenta:

Embora trabalhemos duro para evitar riscos, não podemos prever todas as maneiras pelas quais as pessoas usarão ou farão mau uso da nossa tecnologia no mundo real

A Google e a Apple estão entre as empresas de tecnologia que já implementaram programas de recompensas por bugs. Em 2019, o Google pagou 6,5 milhões de dólares, dando até 201.337 dólares numa só recompensa. A Apple oferece atualmente 2 milhões de dólares para quem encontrar "problemas que contornam as proteções específicas do modo de bloqueio", sendo a empresa que mais se destaca em termos de valores de recompensas.