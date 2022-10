Os melhores jogos Indie para ter no seu smartphone Android

O termo Indie Game refere-se ao jogo independente. Isto significa que são jogos que geralmente foram produzidos de forma autónoma, por programadores independentes, que não são nem financiados, nem associados a uma grande produtora. Na Play Store da Google existe uma categoria de jogos dedicada que, recentemente, até teve direito a premiações.

Hoje damos-lhe a conhecer não só os três grandes vencedores do Indie Games Festival, como mais algumas propostas de qualidade.

A Google descreve o #IndieGamesFestival do Google Play como uma celebração à paixão e à inovação dos programadores de jogos indie. Nesta lista vamos dar a conhecer os jogos vencedores, bem como outras propostas na mesma categoria.

Vencedor: Dungeons of Dreadrock

Segundo o criado do jogo, Christoph Minnameier, Dungeons of Dreadrock retrata a história de uma irmã que desafia todas as probabilidades para salvar o seu irmão. Mecanicamente, é uma aventura de puzzle que combina a mecânica da velha guarda (como o movimento baseado em grelha) com a filosofia moderna de design de jogos.

Homepage: Christoph Minnameier

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,5 Estrelas

Vencedor: quadline

quadline é um jogo de puzzle extremamente minimalista, elegante e abstrato que pode ser jogado em qualquer formato e orientação.

Não existem tutoriais incómodos quando, ao jogar, aprende as regras e o funcionamento do jogo. Também é adequado para daltónicos e não contém palavras, números nem temporizadores. É apenas o jogador e os puzzles.

Homepage: Ivan Kovalov

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,9 Estrelas

Vencedor: Please, Touch The Artwork

Please, Touch The Artwork viola a regra de ouro dos museus ao tocar em mais de 160 pinturas icónicas e explorar os mundos secretos escondidos nelas. Existem três modos de jogo únicos, cada um inspirado por uma pintura abstrata de Piet Mondarian.

É um percurso estético pelas origens da arte moderna ao som de uma relaxante banda sonora com um toque de jazz.

Outros jogos Indie

DT Space Races

Venha testar os seus reflexos nas 20 corridas de DT Space Races! Aos comandos de uma das 16 naves com características incríveis, desafie os seus oponentes para desbloquear habilidades e progredir na aventura. Além disso, há uma tabela de classificação, que mostrará quem é o melhor do mundo.

Fury Unleashed

Passe pelas páginas de uma história em quadrinhos em constante mudança! Jogue sozinho ou em cooperação online, aumente o seu armamento e aprimore o seu herói a cada nível.

Get Together: A Coop Adventure

Este é um jogo de quebra-cabeça para 2 jogadores e cada jogador precisa de uma cópia do jogo. O tempo médio de jogo é de 2-3 horas.

É uma aventura cooperativa onde os dois jogadores são levados a uma experiência em outro mundo, com mistérios não resolvidos e histórias esquecidas.

Gladiators: Sobrevivência Roma

Gladiators: Sobrevivência em Roma é um RPG de ação com mecânicas de jogos de sobrevivência e de construção de cidades. O jogador é um fugitivo do exército de Júlio César que se irá aventurar-te intensamente na hostilidade da Europa Antiga.