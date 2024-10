Esta moeda pode valer mais de 500 euros! Veja se tem alguma…

Apesar de tudo o que temos no mundo digital, o dinheiro físico continua a ser uma realidade e será certamente por mais anos. Como é sabido, há moedas e notas que valem mais do que o seu valor porque são antigas ou então são especiais ou únicas. Se tiver uma moeda destas fique a saber que pode valer mais de 500 euros.

Moeda de 2 euros, pode valer mais de 500 euros...

De acordo com o jornal espanhol La Información, há uma moeda de dois euros, francesa, emitida no ano de 2001, que pode chegar a valer mais de 500 euros. Esta moeda tem no anverso uma “árvore da vida” e o lema da república gaulesa 'Liberté, Egalité, Fraternité'. Segundo o que referido, o que faz com esta moeda seja realmente valiosa são os erros de cunhagem.

Os erros de cunhagem são os dois números '0' de 2001 que sobressaem do bordo prateado do reverso, bem como algumas das estrelas.

Sendo esta moeda "especial", estão a ser vendidas em vários sites de compra e venda de artigos únicos. Em alguns sites o seu valor já chegou a ultrapassar os 700 euros.

Se usa dinheiro físico, esteja atento se lhe aparece alguma moeda destas. Será um bom negócio trocar 2 euros por mais de 500 euros.