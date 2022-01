Como saber se uma nota é falsa? “Técnicas” Tocar-Observar-Inclinar

As notas de euro integram elementos de segurança altamente sofisticados, que tornam a moeda única numa das mais seguras do mundo. No entanto, apesar dos elevados mecanismos de segurança, há quem consiga quase replicar na perfeição as notas atuais.

Ao receber uma nota de euro, confira os vários elementos de segurança (não se baseie apenas num deles) e, em caso de dúvida, compare-a com uma nota que saiba ser verdadeira, procurando diferenças e nunca semelhanças.

Os elementos de segurança podem ser verificados facilmente, sem recurso a equipamentos de apoio. Basta tocar, observar e inclinar a nota (metodologia Tocar-Observar-Inclinar).

#1 - Tocar na nota

Toque na nota e sinta a textura e firmeza do papel de algodão, bem como a rugosidade nos elementos impressos em relevo: as iniciais do BCE, o pórtico ou janela, a denominação e as marcas táteis.

#2 - Observar

Observe as notas de euro à transparência (contra uma fonte de luz) e verifique a presença das marcas de água, do filete de segurança, da janela com retrato (nas notas 20, 50, 100 e 200 euros, da série Europa) e do registo frente/verso (apenas nas notas da série 1).

#3 - Inclinar

Incline as notas e verifique:

Série Europa

A banda holográfica com retrato, que exibe o retrato de Europa (figura mitológica grega), o símbolo euro, o motivo arquitetónico e o valor da nota. Nas notas de 100 e 200 euros, a banda holográfica apresenta ainda o holograma-satélite e o símbolo euro de grande dimensão;

O número esmeralda, que apresenta um efeito luminoso de movimento ascendente e descendente. Dependendo do ângulo de observação, o número muda de cor, passando de verde-esmeralda a azul-escuro. Nas notas de 100 e 200 euros o número esmeralda exibe ainda símbolos euros no seu interior.

A janela com retrato, nas notas de 20, 50, 100 e 200 euros que exibe na frente linhas multicolores em redor dos algarismos representativos do valor da nota (20 e 50 euros) ou do símbolo euro (nas notas de 100 e 200 euros) e, no verso, em todas as denominações, vários algarismos multicolores representativos do valor da nota;

O holograma-satélite está presente nas notas de 100 e 200 euros. Este holograma exibe vários símbolos euro que se movem em torno dos algarismos representativos do valor da nota. Quando expostos à luz direta os símbolos euro tornam-se mais nítidos - Pode ver uns vídeos aqui.

O que fazer se suspeitar que é uma nota falsa?

A metodologia “Tocar – Observar – Inclinar” é o procedimento adequado e eficaz para o público verificar a presença dos elementos de segurança e determinar se uma nota é falsa. Não obstante, é possível que se depare com notas suspeitas. Seguem-se algumas sugestões, em caso de dúvida quanto à autenticidade de uma nota:

Se tiver dúvidas quanto à autenticidade de uma nota, não a aceite. Lembre-se de que as notas falsas/contrafeitas não têm qualquer valor; por essa razão, se aceitar uma nota falsa/contrafeita, não receberá nenhuma compensação.

Contacte o Banco de Portugal caso necessite de mais informação.

Solicite educadamente outra nota e assuma que a pessoa que lha apresentou está inocente. Informe-a de que poderá estar na posse de uma nota suspeita de ser contrafeita e sugira-lhe que se dirija às autoridades policiais locais, a um banco ou ao Banco de Portugal. Em qualquer caso, nunca coloque em risco a sua segurança.

Informe de imediato as autoridades policiais locais ou os serviços de segurança sobre o incidente.

Procure fixar tanta informação quanto possível sobre a pessoa que lhe apresentou a nota suspeita.

Se considera que, por lapso, aceitou uma nota contrafeita, não a recoloque em circulação. Colocar em circulação nota contrafeita constitui um crime. Entregue a nota suspeita às autoridades policiais locais, a um banco ou ao Banco de Portugal. Se a nota for verdadeira, receberá o seu dinheiro de volta

Via Banco de Portugal