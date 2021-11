Campeão do Circuito de Elite de Valorant é encontrado este fim-de-semana

A Worten Game Ring VCE Grande Final decorre neste fim de semana, altura pela qual se irá descobrir, qual será o Campeão do primeiro circuito oficial de Valorant em Portugal.

Venham ver mais detalhes.

O próximo fim de semana, afigura-se como uma data extremamente importante para o Circuito de Elite de Valorant (VCE).

Com efeito, o Circuito de Elite de Valorant regressa e em grande, com a Worten Game Ring VCE Grande Final, que irá coroar o Campeão do primeiro circuito oficial da Riot Games em Portugal. Campeão esse que irá amealhar 6.000 €.

São quatro, as equipas finalistas que se encontram em competição no próximo fim de semana e, uma delas será a campeã.

As quatro equipas finalistas que se vão enfrentar durante os dias 27 de 28 de novembro para descortinar qual é a melhor de todas, são:

GMT Esports - vencedores do VCE#1 e VCE#3

One Breath Gaming - segundo lugar do VCE#1

ehehxd - única equipa portuguesa finalista

Rebels, antigos Reject$, que venceram o VCE#2

Os prémios serão distribuídos da seguinte forma:

Vencedor : 6 000€

: 6 000€ 2º Lugar: 2 500€

3º Lugar: 1 000€

4º Lugar: 1 000€

5º Lugar: 500€

6º Lugar: 500€

7º Lugar: 500€

8º Lugar: 500€

Calendário da Final: Eis o calendário da Grande Final do Circuito de Elite de Valorant: 27 de novembro (Bo3) 16:00h - GMT Esports vs. One Breath Gaming

18:30h - Ehehxd vs. Rebels Gaming 28 de novembro (Bo5) 16:00h - Vencedor Semifinal 1 vs. Vencedor Semifinal 2

Esta Grande Final do Circuito de Elite de Valorant vai ainda, inaugurar o novo canal oficial de Twitch da ADVNCE, passando toda a transmissão a ser transmitida aqui.

O Circuito de Elite de Valorant conta com uma prize pool total de 20.000€, e é desenvolvida com o apoio da Inygon e GOATPixel.

A competição tem a ADVNCE como Media Partner e o Worten Game Ring e a Volkswagen Digital Solutions como parceiras, que assumem respetivamente as rubricas do MVP e as Predicts.