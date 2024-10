50 mais ricos do mundo têm impacto muito negativo na produção de carbono

Sabia que os multimilionários produzem mais carbono em 90 minutos do que uma pessoa média em toda a sua vida? É verdade, e há um relatório que comprova tal cenário. Conheça as principais conclusões do relatório "A Desigualdade de Carbono Mata".

A pegada de carbono é uma medida da quantidade total de gases de efeito estufa, especialmente o dióxido de carbono (CO₂), emitidos direta e indiretamente por uma pessoa, empresa, produto ou atividade. Esse conceito ajuda a entender o impacto ambiental das ações humanas e é calculado em toneladas de CO₂ equivalente (CO₂e). Quanto maior a pegada de carbono, mais significativo é o efeito no aquecimento global e nas mudanças climáticas.

Carbono é produzido pelos jatos privados, iates, etc

Segundo um relatório da organização humanitária Oxfam, as 50 pessoas mais ricas do mundo produzem, em média, mais carbono através dos investimentos, jatos privados e iates, em hora e meia, do que uma pessoa média produz toda a vida.

De acordo com o estudo referenciado pela Lusa, quase 40 por cento dos investimentos bilionários analisados no estudo referem-se a indústrias altamente poluentes, como petróleo, mineração, transporte marítimo e cimento.

As emissões totais de investimento de 36 dos multimilionários mais ricos da União Europeia são equivalentes às emissões anuais de mais de 4,5 milhões de europeus, conclui a organização.