5 novas apps para instalar no seu smartphone Android

As aplicações móveis continuam a ser de extrema importância nalguns setores da nossa vida e poderão ajudar a melhorar outros. Com frequência, deixamos opções de apps para os vários sistemas operativos, mas hoje as sugestões são para o universo Android.

Conheça então 5 novas aplicações para instalar no seu smartphone ou tablet Android.

5 novas apps Android

Rabit – Hábitos & Metas à risca

Se quer começar a mudar de vida, mesmo nestes tempos conturbados, faça do smartphone um aliado. Podem ser pequenas mudanças no seu dia-a-dia, como arrumar o quarto sempre que se levanta, beber mais água ao longo do dia. Ou, por outro lado, podem ser mudanças mais profundas como começar um novo curso ou praticar exercício físico com mais frequência.

A app Rabit vai ajudá-lo a organizar os seus dias para que a sua vida volte a parecer normal e a execução das suas tarefas seja mais eficiente.

A aplicação é gratuita, contudo, existe uma versão premium com acesso a mais recursos.

Homepage: Blu Apps

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,6 Estrelas

FamilyWall – Agenda e lista da Família

Com toda a gente em casa, com aulas a decorrer ao mesmo tempo que reuniões de emprego, nem a paciência aguenta, nem a Internet… já para não falar dos horários para comer, das tarefas domésticas a cumprir.

São muitas as atividades que a família deve partilhar entre si e esta é uma agenda versátil a esse ponto e muito mais. Além da partilha de calendários, ainda tem listas de compras partilhadas e permite, por exemplo, planear refeições ou tarefas para fazerem todos juntos.

Missão Marte RA

Marte já está a ser explorado pelo Homem e as atenções estão agora viradas para a missão da NASA que colocou em solo marciano a nave Preserverance.

Esta app vai trazer-lhe alguns elementos da missão para a frente dos seus olhos através da realidade aumentada. Ideal para mostrar aos mais novos o que está a acontecer por Marte.

Homepage: SN Digital LLC

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,4 Estrelas

Zwift

Uma excelente forma de manter a sanidade mental é praticar exercício físico… seja ele qual for. A Zwift vai ser uma ajuda diferente do comum para quem quer treinar em casa.

Basicamente, vai entrar num jogo de caminhada, corrida ou bicicleta para que se sinta motivado com os seus equipamentos indoor.

Calendário Menstrual, Período fértil e ovulação

Esta é uma app essencial para qualquer mulher. Além de registar o seu ciclo menstrual, terá indicação do seu período fértil e da ovulação, o que é de extrema importância tanto para quem quer engravidar, como para quem não quer.

A aplicação é muito completa e permite ter acesso a fóruns de conversas com outras mulheres, criar lembretes e muito mais.