E Porque Hoje é Sexta

Certa noite, um homem entra num restaurante, vai até ao balcão e pede uma cerveja.

- Com certeza, senhor!

- Quanto é?

- 10 euros!

- 10 euros? - grita o homem, sem querer acreditar.

- Sim, é verdade, 10 euros - responde o barman.

Então o homem resolve olhar para o menu, e pede:

- Olhe, pode-me trazer um bife de filet mignon a cavalo, com batatas fritas, arroz e uma saladinha de tomates, cebolas e ervilhas.

- Com certeza, senhor - responde o barman - Mas isso é um prato que custa muito caro...

- Caro? Quanto? - pergunta o homem, desconfiado.

- 30 euros! - responde o barman.

- TRINTA EUROS???!!!! - exclama o homem, incrédulo...

- Onde é que está o dono deste bar?

- Oh, está lá em cima com a minha mulher! - responde o barman.

Espantado, o homem pergunta:

- E o que é que ele está a fazer com a sua mulher?

Resposta do Barman:

- O mesmo que eu estou a fazer com o restaurante dele...