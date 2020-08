Cada vez mais presentes nas nossas casas, os aspiradores robots estão a conseguir ganhar um espaço naturalmente ocupado pelas propostas mais tradicionais. Estes estão ainda limitados pela sua inteligência e pelo que o seu software consegue oferecer.

Para mudar este paradigma, a iRobot apresentou agora uma mudança radical. O iRobot Genius Home Intelligence é a nova proposta da empresa e que traz a IA para este ramo, permitindo uma experiência de limpeza completamente personalizada e adaptada a cada casa.

IA chega finalmente aos robots aspiradores

Apesar de essenciais e sendo uma ajuda única, os robots aspiradores e os restantes auxiliares estão atualmente limitados. Dependem sempre dos sensores que estão presentes e do que estes forem capazes de entregar aos equipamentos.

A iRobot resolveu eliminar parte desta falta de inteligência e apresentou hoje a Genius Home Intelligence. Esta plataforma para robots disponibiliza a partir de agora uma gama alargada de experiências e funcionalidades digitais para a linha de produtos da marca que tenham Wi-Fi, incluindo o robot aspirador Roomba e o robot esfregona Braava jet.

Passa a permitir um nível de personalização e de controlo elevado sobre os robots de limpeza, tendo em conta as características da casa de cada utilizador. Ações como agendamentos, as preferências de limpeza e as integrações com outros sistemas domésticos inteligentes passam a ser naturais.

Tudo se vai focar na nova interface da app iRobot Home, que durante a tarde de hoje seja atualizada. Aqui será possível ter um centro de controlo e de comandos personalizados e de fácil utilização na limpeza doméstica. Proporciona também mais detalhes sobre o desempenho de limpeza dos robots.

Uma limpeza focada na inteligência

A limpeza passa a ser feita de forma mais precisa e com recurso à IA. Os robots de limpeza detetam automaticamente e sugerirem proativamente Zonas de Limpeza à volta de objetos específicos. Os utilizadores podem também personalizar o seu mapa inteligente designando com precisão a sua própria Limpeza por Objeto.

Basta usar a aplicação ou falar com um dispositivo com assistente por voz – “Roomba limpa à volta do sofá” e o Roomba saberá exatamente onde deve de ir. Assim, estes tomam conhecimento das rotinas de limpeza preferidas para oferecer novas funcionalidades.

O que a Genius Home Intelligence traz de novo

Podem haver assim as seguintes possibilidades:

Automatizações baseadas em eventos que permitem ao robot saber qual a melhor altura para iniciar ou parar a limpeza com base em comandos definidos pelo utilizador. Os utilizadores podem integrar facilmente os produtos da iRobot com conetividade Wi-Fi com outros dispositivos e serviços domésticos com conetividade sem terem de sair da aplicação iRobot Home.

Recomendação de agendamento de limpezas baseadas nos padrões de limpeza mais comuns dos utilizadores. Por exemplo, será possível aspirar a sala de estar nas noites de sexta-feira ou a sala de jantar e a cozinha após as refeições.

Favoritos permitem que os utilizadores criem e acedam rapidamente às suas próprias rotinas de limpeza pré-definidas. Favoritos como “Depois do Jantar” dão instruções ao robot para limpar a sala de jantar e na frente do balcão da cozinha. Ou então “Hora de Dormir” para limpar o chão do quarto e da sala de estar. Ou simplesmente “Em todo o lado” para limpar a casa toda.

Um processo de aprendizagem continuo

Os robots aspiradores Roomba com conexão Wi-Fi e o robot esfregona irão também ficar mais inteligentes ao longo do tempo. Passam a conhecer as preferências de limpeza para perceberem como os utilizadores querem a casa limpa. A sua nova inteligência também significa que os robots iRobot podem ir para além da programação básica para desbloquear novas integrações com dispositivos domésticos inteligentes e baseados em localização.

Zonas Interditas Recomendadas vão para lá da criação manual de Zonas Interditas. Estes podem aprender automaticamente a evitar zonas problemáticas e recomendar ao utilizador Zonas Interditas específicas.

Recomendações Sazonais vão oferecer sugestões personalizadas para programar limpezas automaticamente ou sugerir horários em que a casa possa precisar de uma limpeza mais frequente

Uma oferta da marca para o utilizador

O mais interessante e até mais importante é que o acesso ao iRobot Genius Home Intelligence é totalmente gratuito para quem tem já um dispositivo desta marca. Também todas as atualizações vão seguir o mesmo modelo e ser totalmente abertas aos utilizadores.

Assim, e finalmente, toda a inteligência necessária chegou a estes dispositivos. Agora, e com um simples comando de voz, passa a ser possível mandar aspirar ou lavar uma parte da casa. E mesmo que se esqueça, o seu robot aspirador irá perguntar se não quer que ele trate desse problema. A IA veio para ficar e está agora a entrar nas nossas casas de forma massificada graças a empresas como a iRobot.