Google Maps adiciona “Vista Imersiva” em várias cidades mundiais

A I/O de 2022 já começou e a Google já começou a revelar muitas das novidades que vai mostrar ao mundo nos próximos meses.

Uma das primeiras está associada ao Google Maps e quer mostrar ainda mais detalhe nestes locais. Surge assim a Vista Imersiva, que vai mudar completamente a forma como usamos estes mapas.

Há muito que temos disponíveis vistas 3D no Google Maps. Estas transformam de forma completa a forma como vemos os locais que queremos e como navegamos. A imersividade tem sido cada vez maior e os utilizadores agradecem isso.

Para dar continuidade ao que tem criado, a Google traz agora para o Maps a Vista Imersiva. Estará focada por agora em algumas cidades do planeta, mas certamente irá crescer nos próximos meses e nos próximos anos.

A Vista Imersiva oferecerá aos utilizadores imagens renderizadas digitalmente das principais cidades dos EUA, como Los Angeles, Londres, Nova York, São Francisco. Tóquio e muitas outras capitais do mundo vão surgir mais tarde.

Este novo recurso usa visão computacional e IA para combinar a função Street View já existente com fotografia aérea para criar modelos de alta resolução dos vários edifícios e características urbanas de um determinado local.

Além disso, outras ferramentas e recursos do Maps também podem ser aplicados à visualização, permitindo que estes locais sejam vistos em diferentes momentos do dia e condições climáticas variadas.

As novidades no Google Maps não se ficam por aqui e em breve vamos ter muito mais no que toca a estabelecimentos comerciais. Em breve vamos poder navegar em restaurantes e outros espaços, com uma vista como se um drone voasse nesse local. Houve ainda um foco nas rotas ecológicas, que permitiram evitar libertação de meio milhão de toneladas métricas de emissões de carbono.