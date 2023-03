Procura um smartwatch? Conheça esta opções da KUMI

A KUMI é uma marca de wearables e acessórios com uma oferta muito completa. Os relógios inteligentes fazem hoje parte do nosso dia-a-dia, e as opções da KUMI surgem muito completas a preços relativamente acessíveis. Há ainda espaço para destacar uns óculos de sol com Bluetooth.

KUMI GT6 Pro

O Kumi GT6 Pro tem ecrã de 1,3" redondo com acabamento curvo e é tátil, com um efeito luminoso que o distingue dos demais do mercado à volta do mostrador.

Tem bluetooth 5.1 e a bateria é de 300 mAh, sendo que a Kumi garante autonomia para 7 dias em utilização comum.

Tem funções básicas de monitorização da atividade física diária, acompanhamento de treinos mais específicos, monitoriza o sono, lança alertas de sedentarismo, mede frequência cardíaca, oxigénio no sangue e ainda faz acompanhamento do ciclo menstrual.

Adicionalmente, é um smartwatch à prova de água, com certificado IP68, podendo assim ser utilizado em qualquer momento do dia, ainda que a fabricante não descreva a utilização em desportos na água.

Recebe todas as notificações do smartphone e permite atender chamadas, já que tem altifalante e microfone. Inclui também NFC.

O smartwatch KUMI GT6 Pro está disponível em promoção por apenas 66,46€ (IVA incluído). O envio é gratuito, com entrega em cerca de 2 semanas, isento de taxas adicionais.

KUMI KU6

O KUMI KU6 já é um modelo com design de mostrador retangular, com 1,91" com resolução de 320 x 385 píxeis. Este relógio tem NFC e Bluetooth 5.2, permitindo fazer e atender chamadas, bem como receber todas as notificações do smartphone.

A bateria tem também autonomia para até 5 dias e oferece a possibilidade de monitorizar mais de 100 modos de atividades desportivas.

Permite medir de forma contínua os batimentos cardíacos, a pressão do sangue e oxigénio no sangue, além de medir os parâmetros do sono e lançar lembretes de sedentarismo.

O smartwatch KUMI KU6 está disponível nas cores preto e cinza em promoção por apenas 34,99€ (IVA incluído). O envio é gratuito.

KUMI Meta V1

Os KUMI Meta V1 são uns óculos de sol com design muito comum, muito semelhantes aos clássicos óculos Wayfarer da Ray-Ban. Contudo, a aste é mais larga para acoplar toda a tecnologia necessária.

Em prmeiro lugar conta com um módulo Bluetooth 5.0, para que seja feito emparelhamento com qualquer dispositivo, seja smartphone, tablet ou mesmo o PC.

Vem com microfones integrados, altifalantes e botões de controlo. Com os botões é possível atender e rejeitar chamadas, e controlar a aplicação de multimédia. São também compatíveis com as assistentes de voz mais populares. Têm certificado IPX4, o que faz com que não haja problema de apanharem com alguns pingos de chuva ou gosta de água da piscina... mas atenção, não podem ser submergidos.

A fabricante garante 8 horas de autonomia máxima e o carregamento total demora cerca de 1hora e meia. É evidente que automia vai depender muito do volume, a 100% não deverá ultrapassar as 5 horas.

As lentes podem ser removidas e trocadas, por lentes polarizadas, quando existir um acidente, ou por lentes com proteção contra as luzes azuis, disponíveis na caixa.

Os smart glasses KUMI Meta V1 está disponível em promoção por apenas 46,16€ (IVA incluído). Também neste caso, o envio é gratuito, com entrega em cerca de 2 semanas e não sujeito a taxas adicionais.

