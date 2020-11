Quaik: A pistola de massagem muscular com 5 posições de intensidade

Com o stress do dia a dia, e as posições que adotamos, é normal o nosso corpo ficar tenso. A atividade física ajuda a relaxar, mas há também gadgets que nos podem ajudar a libertar a tensão e relaxar os músculos.

O gadget que apresentamos hoje chama-se Quaik e é uma pistola de massagem muscular. Conheça as principais funcionalidades.

A Prozis tem apostado em dispositivos que ajudam a relaxar e a manter o corpo tonificado. Além do exercício físico, um massajador muscular pode sempre ajudar a libertar o stress, a relaxar os músculos e a conseguir a melhor recuperação dos mesmos. Com o Quaik, a pistola de massagem muscular da Prozis vai conseguir libertar a tensão dos músculos à medida das suas necessidades.

A pistola e os respetivos acessórios vêm numa pequena mala que podemos transportar facilmente.

A pistola de massagem muscular da Prozis tem tecnologia de redução de ruído permitindo massagens confortáveis e relaxantes. Destaque ainda para as 5 posições de intensidade (de 1400 até 3200 rpm) e para os acessórios que permitem massajar diferentes partes do corpo (ao todo são 4 acessórios diferentes).

O design deste gadget em formato de pistola permite também que se alcancem zonas do corpo mais facilmente, como, por exemplo, as costas.

Principais características da pistola Quaik

Peso: 1kg

Bateria: 2550 mAh

Tempo de carga: 4 horas

Tempo de operação contínuo: 10 minutos

Autonomia da bateria: 4 horas

Aproveitem a promoção

O Pplware, em parceria com a Prozis, dá-lhe a possibilidade de adquirir esta pistola de massagem muscular Quaik da Prozis com um desconto de 10% usando para isso o voucher PPLWARE (que deverão colocar no passo 4 do checkout da vossa encomenda).