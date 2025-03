Porque é que o iPhone tem duas formas diferentes de responder a chamadas?

Ao receber uma chamada no iPhone, surge um ecrã com dois botões: um vermelho para recusar e um verde para atender. No entanto, noutras ocasiões, apenas aparece um slider com a indicação "atender", sem qualquer opção visível para recusar a chamada. Mas porque é que isto acontece?

Apple quis evitar as respostas acidentais no iPhone

A Apple implementou dois tipos diferentes de ecrã de receção de chamada consoante o estado do dispositivo. Se o iPhone estiver desbloqueado e a ser utilizado, são exibidos os botões vermelho e verde. Se estiver bloqueado, surge apenas o slider.

A razão para esta diferença tem que ver com a prevenção de respostas acidentais enquanto o smartphone está num bolso ou numa mala. Como os botões são mais fáceis de pressionar involuntariamente, a Apple optou por mostrá-los apenas quando o utilizador está ativamente a usar o dispositivo.

Por outro lado, o slider requer uma ação mais deliberada e é menos suscetível de ser ativado acidentalmente.

Esta funcionalidade não esteve presente desde sempre

Nas primeiras cinco versões do iOS, havia apenas um tipo de ecrã de receção de chamada com os botões vermelho e verde. Contudo, muitos utilizadores queixavam-se de atender ou recusar chamadas sem querer ao tentar ver quem estava a ligar. Assim, no iOS 6, a Apple introduziu a funcionalidade de "deslize" quando o iPhone estivesse bloqueado.

Este conceito não era propriamente novo. Desde o primeiro iPhone que a Apple utilizava o gesto de deslizar para desbloquear o dispositivo, precisamente para evitar toques acidentais que resultassem em chamadas involuntárias. Aliás, esta era uma questão comum em smartphones mais antigos e ficou conhecida como "butt dialing".

Butt dialing Fazer uma chamada não intencional para alguém a partir de um smartphone colocado no bolso de trás das calças.

Quando o iPhone foi lançado, muitos temiam que este problema se tornasse ainda mais frequente devido ao ecrã tátil. No entanto, a Apple conseguiu minimizar esta situação com o mecanismo de deslize, o que reduziu drasticamente as chamadas acidentais.

Curiosamente, esta solução pode ter-se tornado demasiado eficaz. Muitos utilizadores não sabem como recusar uma chamada quando apenas o slider é exibido, pois não há um indicador visual para tal. No entanto, é possível rejeitar a chamada pressionando rapidamente o botão de power duas vezes.

