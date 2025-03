Used Cars Simulator, um jogo de carros… diferente

Eis mais um jogo com uma temática pouco usual, no reino dos videojogos. Used Cars Simulator, tal como o nome indica, foca a sua atenção em automóveis mas, automóveis usados. Pode vir a ser uma experiência interessante. Venham ver...

Used Cars Simulator encontra-se prestes a ser lançado (em Acesso Antecipado) no Steam podendo vir a tornar-se numa experiência divertida e, diferente daquilo a que estão habituados a jogar.

Used Cars Simulator oferece aos jogadores a oportunidade de mergulhar nos negócios de comércio de carros usados. Trata-se de uma área onde pode acontecer muito e bom dinheiro.

Resumidamente, é um ramo onde para se ganhar dinheiro, é necessário primeiro investir, ou seja, comprar carros acidentados (ou adquiri-los de outras formas, menos licitas), remodelá-los e colocá-los novamente em "forma" para depois torná-lo a por nas ruas, vendendo a quem der mais dinheiro.

Os jogadores irão construir os seus negócios a partir do zero, ou seja, encontrando as melhores ofertas, negociando os melhores preços e revendendo da melhor forma os carros remodelados, para obter mais e melhor lucro.

A ação de Used Cars Simulator decorre num ambiente de mundo aberto, os jogadores podem explorar diversos locais, interagir com várias personagens e assumir atividades secundárias (algumas delas, bastante questionáveis). Sim, também existe policia no jogo, da qual, ocasionalmente terão de conseguir escapar.

Seja na gestão de um negócio legítimo ou forçando os limites da lei, Used Cars Simulator oferece uma mistura emocionante de negociação, personalização e caos repleto de ação ao volante.

Used Cars Simulator entra em Acesso Antecipado no Steam a partir de 9 de abril deste ano.