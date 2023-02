A FineVoice é o reflexo, a cada dia que passa, de que as videoconferências, o áudio e tudo associado ao mesmo ganham mais e mais qualidade. O teletrabalho que se instalou ajudou nesse passo qualitativo neste campo.

Na verdade, existem muitas ferramentas avançadas onde é possível obter a melhor qualidade de vídeo e som em videoconferências, apresentações, palestras universitárias, etc. Obviamente que neste cenário podemos necessitar de uma boa webcam, um bom microfone, ou afinal de um bom de software para lidar com estas coisas? Aqui entra o FineVoice que nos vai ajudar a melhorar muito o nosso desempenho, mesmo com hardware mais antigo. Vamos saber mais?

Começamos pelo início: o que é o FineVoice e porquê qualidade áudio?

Em resumo, podemos definir o FineVoice como uma solução de software de voz digital AI que oferece qualidade de áudio em várias funções:

Então, baseado no algoritmo de processamento de voz AI, o FineVoice pode facilmente dar um brilho especial à nossa voz e ajudar a melhorar e mudar a nossa voz em tempo real.

Por outro lado, para termos uma melhor ideia, muitos fabricantes de smartphones tentam fornecer soluções nativas mas tal não acontece para os PCs. Na verdade, encontramos às dezenas aplicações para lidar com a qualidade de vídeo, mas quando se trata de qualidade de voz, a oferta é claramente reduzida. Aqui entra esta alicação em acção e mostra as suas capacidades.

Para que serve o FineVoice?

No fundo, o FineVoice é uma solução de voz digital poderosa, que transforma voz e grava som de múltiplas fontes sem necessidade de grandes conhecimentos de informática. No entanto, a aplicação oferece um conjunto de características, incluindo texto-para-fala, fala-para-texto, extrator de áudio e alterador de ficheiros de voz.

A quem serve esta aplicação?

Sem dúvida, esta aplicação serve tanto utilizadores domésticos, profissionais como também gamers, podcasters, professores, trabalhadores, estudantes, etc.

Num ápice, poderemos mudar de voz, gravar voz, criar locuções, transcrever gravações, extrair áudio de vídeo, etc.

Pontos chave do software:

Podemos aponta um conjunto alargado de características ao FineVoice. Entre muitas destacamos:

Alterar a voz em tempo real

Aqui encontramos uma variedade de mais de 30 efeitos de voz.

Por exemplo, é possível transformar a nossa voz em criança, mulher, robô, esquilo, entre outros. O aplicativo também vem com mais de 200 efeitos sonoros e mais de 28 efeitos especiais de áudio. Os utilizadores podem jogar, carregar efeitos sonoros, e criar efeitos de voz personalizados que gostem.

Gravador de Vozes

Esta é daquelas característica que não pode faltar a uma aplicação como esta.

Nos casos em que os utilizadores necessitam simplesmente de um bom gravador de voz então o FineVoice servirá as suas necessidades em pleno.

Diretamente, a aplicação consegue gravar som a partir de múltiplas fontes:

microfone,

computador,

iPhone, e iPad.

Pode também ajustar o efeito da sua voz e aplicar os efeitos de uma forma contínua.

Contudo, a app pode também guardar faixas de voz para utilização futura.

Texto para Discurso

Nesta função existem mais de 220 vozes realistas de IA.

Os utilizadores podem utilizá-la para gerar locuções com som bem natural para vídeos, romances, artigos e etc.

É possível gerar conteúdos envolventes, evitando todas aquelas horas de pesquisa e trabalho neste campo.

Discurso para texto

O inverso da função anterior, esta funcionalidade vai poupar, sem sombra de dúvida, muito tempo. Porquê? Porque vai poder transcrever áudio sem grandes complicações para texto.

Com a alta capacidade do FineVoice, as tarefas de transcrição podem ser feitas de uma forma rápida e precisa. Gerar textos precisos para os utilizadores é algo que não se encontra todos os dias mas aqui isso vai ser uma realidade. A funcionalidade é inteligente e útil.

Na verdade, vamos poder transcrever os mais variados textos como por exemplo:

reuniões,

chamadas telefónicas,

palestras e

entrevistas.

Alterador de voz

Já sabemos que o FineVoice tem a capacidade de transformar a voz dos utilizadores em tempo real mas pode, também, guardar e alterar o formato do ficheiro de voz gerado sem qualquer problema.

Portanto, o utilizador pode editar e preparar as faixas de voz para utilização em diferentes plataformas sem se preocupar com problemas de compatibilidade. Há muitos formatos de ficheiro distintos que podemos utilizar.

Extrair Áudio

Não obstante, o software não deixa nada ao acaso. A extração de ficheiros de áudio de vídeos é um plus.

Basicamente, esta ferramenta permite separar, com precisão, as faixas de voz de certos vídeos. Esta é daquelas funções que fazem grandes distinções com outros softwares no mercado.

Opinião final

Confesso que até recentemente nunca tinha ouvido falar do FineVoice. Podemos dizer, a viva voz, que se trata de um software maduro, sólido, no que ao processamento de voz diz respeito.

Na verdade, este software não se fica pelas funções mais simples e, mais que modificar a sua voz em tempo real e aumentar a qualidade das suas gravações de áudio, traz consigo um alargado leque de funções surpreendentes e altamente funcionais.

Para os utilizadores que trabalhem além de videoconferêcias mas com vídeos ou mesmo que lídem com o TikTok ou outras redes no dia a dia, este vai ser o companheiro ideal.

Por último, informamos que o software é pago e poderão encontrar todos os detalhes aqui.