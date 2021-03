Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Como acedo a um PC com Windows 10 por acesso remoto?

Boa noite Por mais vídeo que veja ou sites que leia nunca consigo entender como se acede de um computador a outro fora de rede por o acesso remoto do Windows!!! Conseguem ajudar? Gosto muito da vossa página Cumprimentos Pedro Magalhães

Resposta:

Pedro,

Primeiro que tudo, começo por sugerir uma solução alternativa ao Ambiente de trabalho remoto do Windows. É de configuração mais simples e tem uma compatibilidade alargada, incluindo o acesso/controlo via smartphone se assim o desejar.

Falo do conhecido TeamViewer, com utilização muito intuitiva e não necessita de qualquer procedimento adicional para que funcione. Além disso, inclui imensas funcionalidades interessantes, posicionando-se assim numa posição de maior interesse para com o Ambiente de trabalho remoto:

Note apenas que é de acesso gratuito para utilização doméstica, carecendo assim de uma licença se desejar utilizar a nível profissional.

No entanto, se ainda assim tiver preferência pelo Ambiente de trabalho remoto do Windows, e considerando que está a utilizar uma versão do Windows igual ou superior à 1709, deve proceder da seguinte forma:

no dispositivo ao qual se pretende ligar, deve ir a Definições > Sistema > Ambiente de Trabalho Remoto

nesse janela de configuração, deve ligar a opção Ativar Ambiente de Trabalho Remoto, para que fique funcional

depois, para que tenha controlo de quem pode aceder, deve selecionar os utilizadores que terão permissões para aceder remotamente.

No fim desta configuração feita, se quiser fazer esse controlo remoto a partir de uma rede externa à rede local, terá que configurar o reencaminhamento de portas no seu router. O local e forma como esta configuração pode ser feita varia de router para router mas, resumidamente, deve adicionar a porta interna 3389 a reencaminhar para a porta externa 3389, com ambos os protocolos TCP e UDP. Já se optar por utilizar o TeamViewer, não precisará de nenhuma configuração deste tipo.

[Respondido por Hugo Cura]

Como resolver um erro 404 no acesso à Internet?

Há uns tempos atrás começou a aparecer-me o ERRO 404 no GMAIL sempre que abro o CHROME. Fecho o separador em erro e abro o GMAIL a partir da Barra dos Favoritos e tudo fica bem. Tentei encontrar a solução a partir da pesquisa no CHROME e encontrei a seguinte “oferta”: o que é o Erro 404 – em 2 minutos – rápido e fácil! Esta é a possível solução: * As seguintes etapas podem ajudar a corrigir a questão: Baixe o aplicativo (Veja mais informações sobre as instruções de desinstalação do Outbyte EULA Política de Privacidade) Instale e inicie o aplicativo Clique no botão Verificar agora para detectar possíveis causas de questões Clique no botão Reparar tudo para corrigir as anormalidades encontradas O mesmo aplicativo pode ser usado para realizar medidas preventivas a fim de reduzir a chance disso ou de outras questões no futuro Será que é seguro? Caso seja possível gostaria de saber a vossa opinião ou se existe uma outra solução. Grato pela vossa atenção, Fernando Castro

Resposta:

Fernando,

Não, essa não será a melhor solução para o problema que descreve, até porque está a considerar a utilização/instalação de um software de terceiros para “reparar” algo que terá outro tipo de soluções.

O que se poderá estar a passar, é que a página de abertura configurada no seu Google Chrome, seja ela qual for, não está disponível, e portanto está a dar-lhe o erro de “página não encontrada” – é o que significa o erro 404.

O que deve fazer, é corrigir a página de abertura do Google Chrome, que poderá até ter sido modificada por alguma extensão que tenha instalado.

Assim, para fazer essa alteração, deve ir aos 3 pontinhos > Definições. No fundo da página de Definições, encontrará a secção “No arranque”, onde tem 3 opções:

Abrir a página Novo separador

Continuar onde deixou

Abrir uma página específica ou um conjunto de páginas

Deverá então fazer a escolha consoante a sua preferência, sendo que o mais habitual é escolher a 2ª opção referida. A que deverá ter atualmente escolhida, mesmo sem o ter feito explicitamente, será a 3ª opção.

[Respondido por Hugo Cura]

Como consigo abrir estes vídeos no Chromecast?

Bom tarde, Sou um leitor assíduo da vossa página, mando este email para pedir ajuda: Tenho alguns vídeos guardados no Google Drive ( Vídeo MP4 (.mp4) ) que queria ver na minha televisão, acontece que não passam nem por Chromocast nem via AirPlay. Se os abrir no Iphone 11 consigo visualizar muito bem. O que se passa? Cumprimentos, João Paulo Silva

Resposta:

João,

Independentemente do formato de vídeo que quer ver, tem sempre disponível a opção de fazer Screen Cast (Projeção sem fios) utilizando quer um smartphone, quer o browser Google Chrome (na opção 3 pontos > Transmitir).

A reprodução desse conteúdo na TV, deverá ser feita utilizando o protocolo DLNA, que por alguma razão parece estar indisponível na TV, e daí os problemas na reprodução desse conteúdo.

Alternativamente, pode considerar colocar esses vídeos MP4 numa lista da sua conta do YouTube, com acesso privado. Dessa forma, poderá usufruir de toda a qualidade do YouTube para reproduzir e gerir os seus vídeos pessoais, com acesso totalmente vedado.

[Respondido por Hugo Cura]

Como consigo aumentar a segurança do Windows Defender?

Boas tardes. Uso como software de protecção o Windows Defender. Uma das suas capacidades de proteção é o Isolamento do Nucleo, via Integridade da Memória. Infelizmente, não consigo usar esta opção por ter controladores incompatíveis, nomeadamente os de uma web cam da Logitech, um de Intel, e outro dum disco externo da Western Digital. A MS não aconselha “remover” os controladores, mudar o hardware para web cam da Microsoft implica investimento desnecessário pois a web cam da Logitech funciona perfeitamente e no site dos fabricantes não encontro controladores Intel, nem de disco externo WD que possa afirmar serem compatíveis . Como ultrapassar esta situação e usar a Integridade de memória? Obrigado Cumprimentos Joao Cortez

Resposta:

João,

A única alternativa é encontrar drivers que sejam compatíveis com o Core Isolation. Para isso poderá remover os drivers do Windows que estão com problemas e deixar que a Microsoft instale os que entender serem os mais corretos.

Aceda ao Gestor de Dispositivos e remova o que estiver a apresentar problemas no Windows Defender.

Após essa remoção, deve fazer uma nova pesquisa por alterações e deixar que o Windows encontre e apresente os novos drivers.

Estes vão ser instalados e os dispositivos ficam novamente funcionais. Se tudo tiver decorrido como planeado, o Windows Defender deverá agora permitir que use o Core Isolation como pretende.

Caso não funcione, não terá mesmo outra opção do que encontrar manualmente os drivers no fabricante que sejam suportados.

[Respondido por Pedro Simões]

Porque não consigo atualizar o macOS Big Sur?

Boa tarde, No meu MacBook Air não consigo fazer a actualização, apesar de ter 129 GB livres. Está sempre a dar (10 tentativas em vários sítios): “A descarga falhou

Ocorreu um erro ao descarregar as atualizações selecionadas. Verifique a ligação a internet e volte a tentar.” Como informei, fiz várias tentativas em 4 lugares diferentes que tem internet (NOS, MEO e Vodafone) e dá sempre este erro. Gostaria de saber se tem alguma informação sobre problemas com a nova actualização do macOS Big Sur 11.2.3. Cumprimentos, João Martins

Resposta:

João,

Não existe um problema generalizado com essa atualização do macOS 11.2.3. Esta é uma simples atualização de segurança e por isso deveria funcionar sem problemas.

O que recomendamos que faça é que siga as instruções que a própria Apple fornece para problemas de instalação.

Nesta página da Apple terá instruções para fazer a reposição do SMC, um componente que por vezes requer alguma atenção dos utilizadores dos Mac.

Pode ainda verificar se tem presente qualquer software de firewall, VPN ou antivírus e que esteja a impedir que a descarga da atualização seja realizada.

[Respondido por Hugo Cura]

Que configuração de RAM devo usar no meu PC?

boa noite, eu gostaria de tirar uma dúvida, eu tenho uma torre Dell optiplex 790 e ele veio com 2 pentes de 2gb de memória ram e eu comprei 2 pentes de 4gb cada um e o que eu gostava de saber era se mais vale meter 2 pentes de 4gb a fazer o suposto dual channel ou se meto os 4 pentes que ficaria com 12gb de ram muito obrigado e aguardo uma resposta por favor e desculpe o incomodo. Gonçalo Bragadas

Resposta:

Gonçalo,

A resposta mais óbvia é mesmo ter o máximo de memória possível no seu computador. Mesmo que consiga respostas mais rápidas ao usar o dual channel, a memória extra irá compensar.

Uma vez que tem a memória consigo e não precisa gastar mais dinheiro, o ideal é comprovar o que quer usar.

Coloque as duas configurações de memória e teste-as de forma alternada, para assim descobrir qual a configuração que lhe é mais conveniente.

[Respondido por Hugo Cura]

