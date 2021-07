A Família Addams está de volta com malvadez redobrada

A família mais disfuncionalmente malévola (e divertida) do planeta está de volta, a Família Addams. A acompanhar o novo filme que sai mais adiante no ano, prepara-se para ser lançado também, um novo jogo sobre esta malvada família.

Venham conhecer um pouco mais de The Addams Family Mansion Mayhem.

Os estúdios PHL Collective, sediados em Philadelphia, estão atualmente a trabalhar no regresso da Família Addams aos videojogos após um longo interregno de mais de 10 anos, com a produção de The Addams Family: Mansion Mayhem.

Trata-se de uma franquia, que se estreou como banda desenhada, mas que passou a inspirar séries de TV, filmes, banda desenhada, brinquedos e colecionáveis ao longo dos seus mais de 80 anos de popularidade assustadora.

A família regressou com o filme The Addams Family de 2019, que contou com um elenco recheado de estrelas e alcançou mais de $200M em bilheteira em todo o mundo. A sequela, intitulada de The Addams Family 2 deverá ser lançada em outubro deste ano.

The Addams Family: Mansion Mayhem é, como não poderia deixar de ser, uma hilariante aventura passada na mansão assombrada da familia. Trata-se de um jogo de plataformas 3D, onde o jogador vai poder controlar algumas das suas personagens favoritas, como Wednesday, Pugsley, Gomez e Morticia.

E atenção! A aventura pode ser experimentada em conjunto, com até 4 jogadores em simultâneo, para um emocionante susto de jogo familiar!

A assustadora mansão da família Addams está em perigo e os nossos amigos precisam de toda a ajuda que consigam arranjar.

Os jogadores vão ser precisamente essa ajuda contra um visitante misterioso que está pronto para assumir o cargo. Pelo caminho, os nossos herois vão ter de explorar as profundezas mais escuras da mansão, descobrir mistérios mágicos e segredos inimagináveis enquanto utilizam as habilidades especiais de cada personagem, incluindo o sabre Mazurka de Gomez e Sócrates, o polvo de estimação de Wednesday.

Muitos puzzles irão aparecer no nosso caminho e terão de ser ultrapassados, mas, que serão muito mais divertidos se forem resolvidos em conjunto com amigos ou familiares.

Escondidas pela casa, encontram-se também certas relíquias que revelam a assustadora história da mansão.

“A nossa base de fãs para Addams Family abrange gerações e continentes, e estão sempre à procura de diferentes formas de se conectarem com as personagens e o enredo“, disse Robert Marick, vice-presidente executivo da MGM Global Consumer Products & Experiences. “Com o lançamento do novo jogo com a Outright Games, estamos a proporcionar aos fãs a oportunidade de desfrutarem do charme assustador e cativante de Wednesday , Pugsley, Gomez e Morticia muito para além do lançamento do filme este outono.”

The Addams Family Mansion Mayhem terá direito a lançamentos para PlayStation, Nintendo Switch, Xbox e PC.