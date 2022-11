A sua password já tem 12 caracteres? Se não tem, é melhor mudar…

Ter uma password forte, difícil de descobrir, significa que estamos mais seguros no mundo digital. Este "pequeno elemento" continua a dar acesso a muitos serviços e dados, por isso quanto mais complexa melhor.

As passwords devem ser mudadas com frequência e não devem ser guardadas (apenas na nossa memória). Atualmente, as recomendações indicam que os utilizadores devem ter passwords com 12 caracteres.

Segundo o NIST (National Institute of Standards and Technology), todas as passwords devem ter no mínimo 12 caracteres. Quando escolhemos uma password devemos evitar que seja uma palavra que conste de um dicionário.

Devemos evitar nome de animais, termos carinhosos, nomes de cores, nomes de comida e até palavrões, pois as passwords mais pirateadas têm esta base. Devem também ser evitados padrões do teclado, como por exemplo, qwerty, 1234qwer, entre outros.

Para a criação da vossa password, devem inclui pelo menos um número, carateres do alfabeto e também carateres especiais (ex. ~, !, $, %, ^ e *). De referir que nenhum caracter deve ser repetido mais do que quatro vezes. As passwords devem ser mudadas a cada 90 dias.

De salientar também que as passwords não devem ser reusadas.

Então como criar “boas” passwords?

Uma boa técnica é escolher uma frase e dessa frase criar uma password. Por exemplo, vamos considerar a frase “eu conheci a minha primeira namorada em 2012! Gira.”.

Para criar uma password com base na frase vamos usar o seguinte método: primeira letra de cada palavra, alternar irregularmente entre letra maiúscula e minúscula, usar apenas os últimos dois algarismos de números e manter caracteres especiais. Para este exemplo teríamos a password eCamPNem12!G

Por fim, apesar de não ser recomendado, podemos sempre usar gestores de passwords que nos ajudam a criar passwords complexas e a gerar passwords quando precisamos de fazer registos em sites online. Muitas dessas passwords nem as conhecemos, pois confiamos na ferramenta que faz a sua gestão. Uma dessas ferramentas é o BitWarden, que oferece um conjunto de funcionalidades interessantes e é gratuita.