Cuidado com a conta do Gmail! Google estará novamente a eliminar contas abandonadas

Os serviços da Google são, na sua maioria, gratuitos e sem qualquer custo associado. Ainda que tenham este modelo, os utilizadores devem manter as suas contas ativas com uma utilização permanente. A gigante das pesquisas iniciou no ano passado uma purga nestas contas e parece estar agora a retomar esse processo.

Google eliminará contas abandonadas

2023 não foi um ano positivo para a Google. A gigante da tecnologia viu a concorrência a efetuar despedimentos em massa e novos rivais como a OpenAI e a Microsoft a avançar no campo da IA, tendo de tomar decisões difíceis para se manter no topo. Por exemplo, o “tudo grátis” acabou e os serviços e recursos pagos estão a tornar-se mais comuns. Outra decisão controversa o fecho das contas de Gmail.

Com 1,8 mil milhões de utilizadores, o Gmail é um dos maiores serviços da Internet. A acumular tantas contas também tem o seu ponto negativo, sobretudo se a grande maioria for gratuita. O problema está no armazenamento, onde a Google investe muito dinheiro. Outro motivo para encerrar contas é a segurança, com muitas contas abandonadas são roubadas por hackers para realizar ataques.

Por tudo isto, em novembro passado a Google anunciou que iria começar a eliminar contas abandonadas pelos seus utilizadores. Agora, do que é avançado, a empresa estará novamente a fechar novamente contas do Gmail, provavelmente num segundo lote e pelas mesmas razões.

Cuidado com a sua conta do Gmail

Em primeiro lugar, é necessário esclarecer que a Google nunca encerrará a sua conta sem avisar. A Google irá enviar vários e-mails a todos os afetados por esta decisão. É ainda de salientar que o Google nunca encerrará contas que estejam a ser utilizadas. Especificamente, a Google marca uma conta como “inativa” se não for utilizada durante um período de dois anos.

Para evitar que uma conta do Gmail seja encerrada, basta utilizar os serviços da Google. Especificamente, os utilizadores devem tomar uma das seguintes ações. Claro que deverá ser feito com a conta Google que se deseja manter ativa.

Ler ou enviar um e-mail do Gmail

Entrar no armazenamento do Google Drive

Ver um vídeo do YouTube

Partilhar uma fotografia com o Google Fotos

Descarregar uma aplicação da Google Play Store

Utilizar a Pesquisa Google

Fazer login numa aplicação ou site com a conta do Google

Para além de tudo isto, a Google nunca encerrará contas que possuam canais, vídeos ou comentários no YouTube . Assim, quem já escreveu um comentário num vídeo do YouTube, a sua conta está segura; A decisão foi anunciada na altura em resposta às críticas dos YouTubers que temiam que o conteúdo se perdesse na plataforma.