Os segredos para evitar que o seu PC fique lento ao longo do tempo

Com o passar do tempo, é comum que o seu PC comece a apresentar um desempenho mais lento. Esta diminuição na velocidade pode ser causada por diversos fatores, incluindo falta de manutenção, atualizações mal geridas, ou até mesmo o acúmulo de ficheiros desnecessários. Neste artigo, vamos explorar algumas das melhores práticas para manter o seu PC rápido e eficiente, e como pode utilizar chaves digitais de software genuíno para garantir o máximo desempenho.

1. Mantenha o sistema operativo atualizado Manter o seu sistema operativo atualizado é uma das medidas mais importantes para garantir que o seu PC continue rápido. As atualizações não só trazem melhorias de segurança, como também introduzem otimizações de desempenho. No caso do Windows 11 Pro, por exemplo, existem atualizações frequentes que ajudam a manter o sistema leve e ágil. No entanto, é importante configurar as atualizações de forma a que não sobrecarreguem o seu PC em momentos de utilização intensiva. Certifique-se de agendar as atualizações para horas em que o computador não esteja a ser utilizado.

2. Verifique o software em segundo plano Muitos programas continuam a correr em segundo plano, mesmo quando não estão a ser utilizados, o que pode consumir recursos desnecessários. Utilizar ferramentas como o Task Manager para monitorizar quais os processos que estão a consumir mais CPU e memória é uma excelente prática. Uma solução simples é desativar a inicialização automática de programas desnecessários. Para isso: Aceda ao Gestor de Tarefas e selecione o separador Arranque.

Desative os programas que não precisa que sejam iniciados automaticamente.

3. Otimização do risco rígido O seu disco rígido pode acumular ficheiros temporários, cache, e outros dados que ocupam espaço e diminuem o desempenho do sistema. O Storage Sense do Windows 11 Pro é uma excelente ferramenta integrada que ajuda a limpar estes ficheiros de forma automática. Além disso, ferramentas como o CCleaner podem ser adquiridas através de chaves digitais e são ideais para manter o disco livre de ficheiros desnecessários.

4. Atualize os drivers regularmente Os drivers são responsáveis por garantir que o hardware do seu computador funcione corretamente com o sistema operativo. Drivers desatualizados podem levar a problemas de compatibilidade e queda de desempenho. Utilizar programas como o Driver Booster ajuda a automatizar o processo de atualização de drivers e garante que o seu sistema está sempre otimizado.

5. Desfragmente o disco (HDD) Se o seu PC ainda utiliza um disco rígido mecânico (HDD), a desfragmentação é uma prática essencial para manter o desempenho. A desfragmentação organiza os dados no disco, permitindo que o sistema acesse as informações de forma mais rápida. No Windows 11, pode realizar este processo através da ferramenta integrada de Desfragmentar e Otimizar Unidades.

6. Evite a Sobrecarga de Extensões de Navegador As extensões do navegador podem ser extremamente úteis, mas demasiadas extensões instaladas podem consumir memória e diminuir o desempenho geral do sistema. Revise regularmente as extensões que tem instaladas no seu navegador e desative aquelas que já não utiliza.

7. Reduza o Consumo de Energia Computadores portáteis, em particular, podem sofrer quedas de desempenho quando estão em modo de poupança de energia. Certifique-se de que está a utilizar o modo de alto desempenho quando necessita de todo o poder de processamento. No Windows 11 Pro, pode ajustar estas configurações em Configurações > Sistema > Energia e Suspensão.

Conclusão Seguindo estas práticas, poderá garantir que o seu PC mantém um desempenho excelente ao longo do tempo. Além disso, investir em chaves digitais para software genuíno, como o Windows 11 Pro ou o Office 2019 Pro Plus, ajudará a garantir que o seu sistema está sempre otimizado para o melhor desempenho.

Este artigo tem o apoio da SCDKey, na disponibilização de produtos e/ou informação, estando o artigo sujeito a mudanças de valores informados sem aviso prévio.

Este artigo é patrocinado pela SCDKey. Valores e promoções sujeitos a alterações sem aviso prévio.