Windows LTSC: estabilidade total por apenas 9€, sem bloat e com suporte até 2032

Para quem procura uma versão leve, estável e sem distrações do Windows, a resposta pode estar no windows 11 no modelo LTSC. Esta versão é ideal para utilizadores que valorizam performance e consistência, sem atualizações forçadas nem aplicações pré-instaladas. Com a mais recente promoção da buy office 2021 key, agora pode ativar o seu sistema com um desconto surpreendente e garantir uma experiência sem complicações.

Aproveite os descontos exclusivos da SCDKEY e utilize o código pplware para obter 30% de desconto imediato em todas as chaves digitais. Pode adquirir o Windows LTSC por apenas 9,1€ e ativá-lo de forma simples e segura. Para isso, basta visitar a loja através do seguinte link:

Por que escolher o Windows LTSC?

Ao contrário das versões tradicionais do Windows 10 e 11, a versão LTSC (Long-Term Servicing Channel) foi pensada para utilizadores exigentes, que pretendem um sistema operativo leve, robusto e sem distrações. Esta versão é amplamente utilizada em ambientes profissionais, mas tornou-se uma referência para qualquer utilizador que valorize eficiência e controlo.

1. Sem atualizações de funcionalidades

Ao optar por esta versão, o sistema não receberá atualizações de funcionalidades que alterem o interface ou adicionem software indesejado. Garante-se, assim, uma experiência estável, sem mudanças forçadas nem interrupções inesperadas.

2. Suporte a longo prazo

O Windows LTSC inclui até 10 anos de suporte da Microsoft: 5 anos de suporte principal + 5 anos de suporte estendido. A versão de 2021 continuará a receber atualizações até 2032, garantindo total segurança e estabilidade.

3. Interface limpa e sem bloatware

Sem Cortana, sem Microsoft Store, sem aplicações desnecessárias. O sistema opera com o mínimo de processos em segundo plano, o que o torna ideal para máquinas mais antigas ou para utilizadores que querem extrair o máximo rendimento do seu hardware.

4. Preço imbatível: só 9€

Graças às parcerias da , é agora possível ativar o Windows 10 LTSC por menos de 10€, de forma legal e permanente, utilizando chaves digitais através da VIP-CDKDEALS. Basta usar o código pplware no checkout para desbloquear o desconto.

Como instalar o Windows LTSC?

Aceda ao site oficial para descarregar a versão adequada: https://massgrave.dev/windows_ltsc_links Crie uma pen USB de instalação com o Rufus: https://rufus.ie/en/ Instale o Windows LTSC no seu computador e utilize a chave digital adquirida na SCDKEY.

Outras chaves digitais com desconto

Certifique-se de consultar o site da SCDKEY para visualizar capturas de ecrã reais da ativação, validação e uso das chaves digitais. Estas imagens estão disponíveis diretamente nas páginas dos produtos e ajudam a compreender todo o processo de ativação com segurança.

Conclusão

O Windows LTSC é a melhor escolha para quem procura um sistema simples, rápido, leve e estável, sem perder tempo com apps inúteis ou updates que ninguém pediu. Agora que o pode adquirir por apenas 9€, torna-se numa oportunidade que não pode deixar escapar.

Para além disso, com o código pplware, todos os produtos ficam 30% mais baratos. É o momento certo para renovar o seu sistema operativo ou pacote Office.

Este artigo conta com o apoio da GoodOffer24 na disponibilização das informações e/ou equipamentos.