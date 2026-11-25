Com a chegada da Black Friday, a tentação de clicar no primeiro desconto que aparece é grande. Mas, quando o assunto é comprar um telemóvel novo, a regra de ouro mantém-se: não existe um smartphone perfeito para toda a gente.

Antes de olhar para a etiqueta do preço, vale a pena parar dois minutos e perceber o que realmente procura. Precisa de um equipamento fiável para as tarefas do dia a dia sem gastar muito, ou quer dar o salto para um topo de gama, com fotografia de alta qualidade, o melhor desempenho e espaço de sobra?

Para ajudar a decidir com cabeça, reunimos seis exemplos práticos, divididos por perfis de utilização, que ilustram como alinhar o investimento às suas necessidades reais.

Para o dia a dia: equilibrados e amigos da carteira

Se o objetivo é ter um telemóvel fluido para redes sociais, chamadas, mensagens, navegação e algumas fotografias, não precisa de investir num topo de gama. O segredo nesta faixa é garantir bom armazenamento para não ficar sem espaço ao fim de poucos meses.

Para quem quer gastar o mínimo sem abdicar de espaço: O OPPO A6K (4/256 GB) Preto Cristal é o exemplo ideal de uma opção de entrada prática. Com 256 GB de armazenamento interno, resolve logo à partida um dos maiores problemas dos modelos mais económicos: a falta de memória para aplicações e ficheiros.



Para quem quer velocidade 5G a preço controlado: O Redmi Note 17 5G (6/256 GB) Blue sobe ligeiramente a fasquia na fluidez (com 6 GB de RAM) e junta conectividade 5G aos 256 GB de espaço. É uma escolha acertada para quem consome muito conteúdo em streaming e quer um equipamento preparado para os próximos anos.

Para quem prefere o ecossistema Samsung a bom preço: O Samsung Galaxy A17 5G (256 GB) Cinzento combina a interface familiar e o suporte da marca sul-coreana com conectividade 5G e 256 GB de capacidade. Funciona muito bem para quem procura fiabilidade no quotidiano dentro de um orçamento acessível.



Gama alta e premium: desempenho e memória sem compromissos

Se usa o smartphone como ferramenta de trabalho, joga títulos exigentes, grava vídeo em alta resolução ou simplesmente quer o melhor ecrã e câmaras do mercado, subir de patamar faz todo o sentido.

Para quem procura um topo de gama compacto e equilibrado: O Samsung Galaxy S26 (256 GB) Violeta representa a porta de entrada no segmento avançado da gama Galaxy. Oferece potência de topo, funcionalidades avançadas de inteligência artificial e câmaras versáteis para quem quer qualidade premium num formato confortável.

Para quem precisa de memória máxima e potência bruta: O Xiaomi 18 Pro Max (12/512 GB) Red destaca-se pela combinação de 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento. É indicado para utilizadores intensivos que fazem multitarefa pesada e guardam milhares de fotografias, vídeos e ficheiros diretamente no equipamento sem depender da nuvem.

Para quem quer uma alternativa premium com muito armazenamento: O OPPO Find X10 (12/512 GB) Cinza posiciona-se também no segmento de topo com 12 GB de RAM e 512 GB de espaço. É uma forte alternativa para quem valoriza design cuidado, carregamento rápido e desempenho de alto nível.

Onde encontrar a opção certa para o seu orçamento?

Independentemente de o foco ser poupar ao máximo num modelo funcional ou investir num equipamento de topo para durar vários anos, o importante é comparar características antes de fechar o carrinho.

Na Auchan, tanto nas lojas físicas como online, encontra uma oferta variada de smartphones pensada para diferentes perfis de utilização e orçamentos, incluindo estas e outras propostas para aproveitar durante a campanha de Black Friday.