Syone oferece uma avaliação completa à sua infraestrutura de IT

A Syone está a oferecer uma avaliação gratuita à infraestrutura de IT de empresas que estão em processo ou querem iniciar a sua Transformação Digital.

Para tornar o seu negócio mais competitivo e melhorar a sua performance, a Migração de Dados para a Cloud é um passo importante a tomar. Inscreva-se agora e receba uma avaliação gratuita à sua infraestrutura, a oferta é limitada!

Para além de ser uma resposta ao “envelhecimento” do hardware, a falhas comuns de IT e também da manutenção mais complexa, a migração para a cloud pode trazer várias vantagens:

Custo-benefício

Configuração mais rápida e com menor manutenção

Mais segurança e melhor desempenho

Escalabilidade e flexibilidade

Disaster recovery & maximum uptime

Teletrabalho e mais qualidade de vida

Esta avaliação inclui uma análise de ponta a ponta e o mapeamento do nível de infraestrutura da sua empresa, em 3 passos:

1. Assess with Azure Migrate

2. Execute with Azure Data Migration Services

3. Validate Migration

A migração de dados para a Cloud é inevitável para a modernização e digitalização das empresas. A flexibilidade desta solução permite ajustar os programas de acordo com as suas necessidades, garantindo a redução de custos, maior segurança e menor manutenção, o que se reflete numa melhor performance.

A Syone conta com a experiência e know how no fornecimento de serviços de Azure Cloud e detém o estatuto de Gold Partner em Desenvolvimento de Aplicações, Análise de Dados, Plataforma de Dados e Plataforma de Cloud.

Migração de Dados para a Cloud