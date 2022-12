Smarter Solutions: As soluções da Lenovo end-to-end

Os atuais líderes de TI são fundamentais para a determinar a experiência dos colaboradores.

As soluções end-to-end da Lenovo fornecem tecnologia inovadora com personalização, serviços, gestão mais eficiente dos dados e recursos, e uma sustentabilidade mais inteligente e ferramentas que permitir um trabalho orientado, tudo isto enquanto permite que os colaboradores consigam rentabilizar o seu trabalho.

Mas porquê apostar em soluções de tecnologia end-to-end? O que é que os colaboradores de uma empresa requerem da sua tecnologia de trabalho? Como é que os líderes de TI tornam a inovação uma prioridade? Como é que se equilibra a inovação empresarial e excelência operacional? A Lenovo responde a tudo isto através das suas Smart Solution.

5 experiências tecnológicas que os colaboradores requerem

Um estudo da Lenovo que envolve quase 6 000 colaboradores e líderes de TI, revelou que há certos aspetos na tecnologia do trabalho que são fatores decisivos para os end users. Tal ficou evidente com o facto de 85% dos colaboradores indicarem que é mais provável ficarem no mesmo emprego durante três ou mais anos se sentirem que a sua tecnologia os apoia nas tarefas diárias de trabalho.

O primeiro fator determinado pelo estudo da Lenovo Smart Solutions é a privacidade dos colaboradores. As ameaças cibernéticas são um desafio cada vez mais relevante. Com o trabalho híbrido a ser uma realidade permanente, dispositivos de segurança e dados são tópicos principais para a maioria dos líderes de TI, e também para os colaboradores de uma empresa.

O segundo fator desejado pelos colaboradores é um desempenho fiável. Conectar com fiabilidade é também fundamental, pois as equipas querem soluções prontas para a mobilidade que permitem produtividade e a informação necessária no imediato.

Em terceiro lugar, os colaboradores desejam uma comunicação humanística, uma vez que a colaboração eficaz é fundamental para as empresas e experiência dos empregados.

A tecnologia deve ser consistente, sem complicações e correspondendo com onde, quando e como os colaboradores precisam para trabalhar em conjunto. O quarto fator desejado é o bem-estar de nível superior. A maioria dos colaboradores indicou que a sua empresa colocou uma maior ênfase no bem-estar dos empregados e no equilíbrio da vida profissional ao longo do último ano.

Por último, os colaboradores desejam uma sustentabilidade melhorada. A sustentabilidade está a aumentar em importância como critério para escolher um empregador, um parceiro de negócios, ou um parceiro de soluções. Ao mesmo tempo, os colaboradores querem trabalhar em empresas que contribuem para o bem maior.

Formas de os líderes de TI fazerem da inovação uma prioridade

O mesmo estudo da Lenovo revela que trabalhando com uma solução de parceiros, os líderes de TI são capazes de alocar as suas equipas internas em mais projetos estratégicos. Estas formas passam pelos conjuntos atualizados de ferramentas de colaboração que aumentem a produtividade, permitem o controlo remoto e comunicação mais fácil e poupam tempo.

A adoção de programas e soluções que protegem os dados dos clientes e reduzem o impacto ambiental global, o uso de infraestruturas cloud de acesso mais eficiente que permitem um melhor desempenho e que aumentem também a segurança dos dados, são passos essenciais para a fluidez no trabalho e confiança nos equipamentos e serviços utilizados.

A Lenovo, juntamente com o Windows 11, garante as funcionalidades de produtividade, colaboração, agilidade, otimização, e de infraestruturas inteligentes que aumentam a experiência tecnológica dos colaboradores. Além disso, o Windows 11 reinventou a forma como um PC deve funcionar, permitindo uma ligação instantânea quer com colegas de trabalho ou clientes, trazendo agilidade para os colaboradores, e consistência para a equipa de TI.