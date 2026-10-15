Quer fechar o ano em grande? A dominios.pt tem Alojamento Web até 91% de desconto

Já estamos no último trimestre do ano e, para muitos negócios, aproxima-se uma das épocas com maior potencial de vendas. Entre a Black Friday, as compras de Natal e as campanhas de fim de ano, ter uma presença digital preparada pode fazer toda a diferença.

A dominios.pt lançou uma campanha com até 91% de desconto em planos de Alojamento Web e Alojamento WordPress, com preços desde 0,70€/mês. Mas atenção ao prazo: a promoção termina a 19 de outubro, às 9h.

O ano ainda não acabou. O seu próximo projeto não precisa de ficar para depois

Quantas vezes pensou “trato do site mais tarde” ao longo deste ano? Com o último trimestre em pleno andamento vai continuar com a mesma lengalenga? Se não sabe, nós contamos-lhe ainda vai a tempo de transformar essa ideia num projeto online, porque nunca foi tão rápido, simples e acessível lançar o seu site online?

Para empresas, profissionais independentes e marcas pessoais, um site pode ser muito mais do que um cartão de visita. É um espaço para apresentar serviços, receber contactos, divulgar campanhas e vender produtos. E numa altura em que muitos consumidores começam a preparar as compras de fim de ano, convém que o seu negócio esteja onde os clientes o procuram.

Para facilitar esse passo, a dominios.pt disponibiliza soluções de Alojamento Web e Alojamento WordPress, agora, desde 0,70€/mês, com várias funcionalidades incluídas:

Domínio .PT Grátis durante 1 ano

Certificado SSL incluído

Emails ilimitados incluído

Instalação de WordPress rápida e simples com IA

Suporte técnico especializado em português

Com preços desde 0,70€/mês, o investimento inicial torna-se mais acessível para quem quer começar ou dar uma nova vida ao seu projeto digital.

Alojamento Web ou Alojamento WordPress: qual escolher?

A campanha inclui duas opções, para diferentes necessidades e níveis de experiência.

Alojamento Web: flexibilidade para o seu projeto

O Alojamento Web, com descontos até 90% e preços desde 0,70€/mês, é uma opção para quem procura liberdade na escolha das tecnologias e na configuração do site.

Permite:

Alojar diferentes tipos de sites;

Utilizar tecnologias como HTML, PHP e bases de dados;

Instalar WordPress ou outras plataformas;

Adaptar configurações às necessidades do projeto.

É uma solução indicada para quem pretende maior controlo técnico ou quer manter várias possibilidades em aberto.

Ver planos de Alojamento Web desde 0,70€/mês

Alojamento WordPress: menos complicações, mais rapidez

Para quem prefere uma solução orientada para a criação e gestão de sites em WordPress, o Alojamento WordPress está disponível com até 91% de desconto.

Entre as funcionalidades destacam-se:

Instalação de WordPress em apenas 1 clique;

Ferramentas com Inteligência Artificial;

Otimização para velocidade e SEO;

Ambiente preparado para WooCommerce.

É uma opção para blogs, sites empresariais e lojas online — sobretudo para quem quer dedicar mais tempo ao conteúdo e ao negócio, sem complicar a componente técnica.

Ver planos de Alojamento WordPress desde 0,70€/mês

Prepare o seu site para a época de mais vendas

A Black Friday e o Natal são oportunidades importantes para muitos negócios. No entanto, para tirar partido destas datas, não basta lançar uma campanha: é preciso ter uma presença online preparada para receber os clientes.

Se pretende criar uma loja, apresentar os seus serviços ou dar mais visibilidade à sua marca, começar agora permite trabalhar os conteúdos e preparar as campanhas com antecedência.

O processo de criação do site pode ser simples:

Escolher um plano de Alojamento Web ou Alojamento WordPress; Registar o domínio .PT gratuito no primeiro ano; Instalar o WordPress e utilizar as ferramentas disponíveis para criar o site; Personalizar o design, adicionar conteúdos e preparar a publicação.

Dependendo da complexidade do projeto, é possível colocar um site simples online no próprio dia. Uma loja com catálogo, pagamentos e envios exigirá, naturalmente, mais preparação.

Preço reduzido, tecnologia profissional

O preço promocional não significa abdicar de funcionalidades importantes para o funcionamento do site. Entre as características das soluções em campanha encontram-se:

Tecnologia LiteSpeed , para acelerar o carregamento das páginas;

, para acelerar o carregamento das páginas; Armazenamento NVMe ;

; Backups automáticos com JetBackup ;

; Proteção antimalware ;

; Certificado SSL incluído ;

; Ferramentas de Inteligência Artificial ;

; Suporte técnico especializado em português.

São recursos relevantes tanto para quem está a lançar o primeiro site como para quem pretende reforçar a presença digital de um negócio.

Aproveitar desconto até -91%

Até 91% de desconto, mas só até 19 de outubro às 9h

Se quer fechar o ano em grande, talvez esteja na altura de deixar de adiar o seu projeto online.

A campanha da dominios.pt permite aderir a planos de Alojamento Web e Alojamento WordPress com até 91% de desconto, com preços desde 0,70€/mês e domínio .PT grátis durante o primeiro ano.

A promoção termina a 19 de outubro, às 9h. Uma oportunidade para preparar a sua presença digital antes das grandes campanhas de compras do final do ano.