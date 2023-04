Quer começar a andar de bicicleta diariamente? Tenha uma e-bike

Com o aumento do custo de vida e as constantes greves no setor dos transportes, muitos são os que têm de encontrar alternativas para as suas deslocações diárias. Agora que o bom tempo está a chegar, a bicicleta pode ser uma solução. Por isso, temos como sugestão dois modelos de bicicletas elétricas.

E-bike Gogobest GM27

A e-bike GOGOBEST GM27 é uma bicicleta de montanha, com roda de 27,5" x 2,25" com estrutura em liga de alumínio e certificado IP54, podendo ser usada mesmo em condições de chuva.

Vem com sistema de travão de disco hidráulico e um sistema de transmissão de 9 velocidades Shimano. A bateria é de 10Ah e tem 48V e o motor tem uma potência de 350W.

Para condução a bicicleta elétrica tem um modo 100% elétrico, o modo híbrido e um terceiro que funcionará só a pedal, e também vem limitado a velocidade máxima de 25km/h, sendo possível fazer cerca de 50 km com carga na bateria.

A bicicleta tem um painel LCD ao centro do guiador e suporta peso até 100 kg. De notar que a bicicleta pesa 35 kg. A questão do peso é inevitável devido à inclusão da bateria, por isso, não deve ser feita uma comparação em termos de peso, com as bicicletas tradicionais.

A Ebike Gogobest GM27 está disponível em grande promoção, por 1599,99€ (IVA incluído), com o código de desconto NGN159G. O envio é gratuito, com entrega rápida e segura.

Gogobest GM27

Bicicleta dobrável Niubility B14

A NIUBILITY B14 é uma bicicleta com motor de 400W que pode atingir uma velocidade máxima de 25 km/h com ajuda do motor. No entanto, tem também pedais, podendo ser utilizada como uma simples bicicleta.

Com a ajuda do motor é capaz ainda de subir inclinações de até 30 graus. Numa combinação entre motor e pedal, a bateria pode ir até aos 80 quilómetros de autonomia. As rodas são de 14" e adaptam-se facilmente a diferentes pisos, mesmo em terra.

A bicicleta pesa 26,5 kg e pode suportar até 120 kg.

A Ebike Niubility B14 está disponível em promoção, por 569,99€ (IVA incluído), utilizando o código de desconto F7WQ68. O envio é gratuito e feito a partir de armazém europeu.

Niubility B14