O seu próximo site começa aqui: a Amen.pt oferece domínios (e não só) nesta Black Friday
Tem uma ideia para um site, uma loja online ou um projeto pessoal? A Black Friday da Amen.pt traz domínios grátis em extensões como .pt, .me, .online e .store. A campanha inclui ainda alojamento desde 0,70€/mês e uma opção gratuita para experimentar a criação de sites e aplicações com inteligência artificial.
O nome está escolhido. Mas estará disponível para registo? Antes de avançar com o site, vale a pena verificar se pode usar o endereço que tem em mente.
Nesta Black Friday, a Amen.pt disponibiliza domínios grátis em várias extensões, sujeitos às condições da campanha. É uma oportunidade para registar um endereço para o seu negócio, criar um portefólio ou começar aquele projeto que continua por sair das notas.
Um domínio grátis, com ferramentas para começar
A extensão também faz parte da escolha. Um .pt pode fazer sentido para um projeto dirigido ao mercado português, enquanto um .store pode ser uma opção para uma loja online. A campanha abrange ainda extensões como .me e .online.
Além do registo do domínio, a oferta anunciada pela Amen.pt inclui:
- WordPress com IA, para ajudar na criação do site;
- Uma conta de email associada ao domínio, para comunicar com um endereço próprio;
- SSL, para proteger a ligação ao site através de HTTPS;
- DNSSEC, que ajuda a verificar a autenticidade das respostas DNS;
- Assistência, para obter apoio quando precisar.
Assim, o domínio não fica apenas reservado: tem também ferramentas para começar a utilizá-lo.
Antes de concluir o registo, confirme as extensões elegíveis! Se o nome que pretende estiver disponível, pode consultar as condições e avançar com o registo.
Consultar a oferta de domínios grátis
Precisa também de alojamento? Há planos desde 0,70€/mês
Para quem já está pronto para colocar o site online, a Black Friday da Amen.pt inclui Hosting e Hosting WordPress com descontos até 91%, desde 0,70€/mês.
A oferta anunciada inclui domínio, email, SSL e backup automático, de acordo com o plano e as condições aplicáveis.
Uma página de apresentação, um blogue e uma loja online têm necessidades diferentes. Compare os recursos disponíveis e confirme o período promocional, as condições de faturação e o preço de renovação antes de escolher.
Ver planos de alojamento desde 0,70€/mês
Quer testar uma ideia com IA? A Macaly tem um plano gratuito
Se ainda está a experimentar o conceito do seu projeto, a Macaly AI é outra opção disponível. Permite criar sites e aplicações com ajuda de inteligência artificial, sem necessidade de escrever código.
O plano gratuito, a 0€ para começar, inclui:
- Até 3 milhões de créditos de IA por mês;
- Um projeto online, alojado na plataforma;
- Alojamento, SSL e base de dados incluídos.
Pode ser útil para testar uma ideia ou preparar uma primeira demonstração. O resultado e os ajustes necessários dependem da complexidade do projeto e dos limites do plano.
Conhecer o plano gratuito da Macaly AI
O primeiro passo: descobrir se o seu nome está disponível
Não precisa de ter todas as páginas desenhadas para escolher o endereço do seu projeto. Se já tem um nome em mente, comece por verificar a disponibilidade e as extensões abrangidas pela campanha em Amen.pt-
Nesta Black Friday, a Amen.pt tem domínios grátis para começar. Consulte as condições da oferta, confirme os custos após o período gratuito e escolha o endereço do seu próximo site.
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