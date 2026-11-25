Tem uma ideia para um site, uma loja online ou um projeto pessoal? A Black Friday da Amen.pt traz domínios grátis em extensões como .pt, .me, .online e .store. A campanha inclui ainda alojamento desde 0,70€/mês e uma opção gratuita para experimentar a criação de sites e aplicações com inteligência artificial.

O nome está escolhido. Mas estará disponível para registo? Antes de avançar com o site, vale a pena verificar se pode usar o endereço que tem em mente.

Nesta Black Friday, a Amen.pt disponibiliza domínios grátis em várias extensões, sujeitos às condições da campanha. É uma oportunidade para registar um endereço para o seu negócio, criar um portefólio ou começar aquele projeto que continua por sair das notas.

Um domínio grátis, com ferramentas para começar

A extensão também faz parte da escolha. Um .pt pode fazer sentido para um projeto dirigido ao mercado português, enquanto um .store pode ser uma opção para uma loja online. A campanha abrange ainda extensões como .me e .online.

Além do registo do domínio, a oferta anunciada pela Amen.pt inclui:

WordPress com IA , para ajudar na criação do site;

, para ajudar na criação do site; Uma conta de email associada ao domínio , para comunicar com um endereço próprio;

, para comunicar com um endereço próprio; SSL , para proteger a ligação ao site através de HTTPS;

, para proteger a ligação ao site através de HTTPS; DNSSEC , que ajuda a verificar a autenticidade das respostas DNS;

, que ajuda a verificar a autenticidade das respostas DNS; Assistência, para obter apoio quando precisar.

Assim, o domínio não fica apenas reservado: tem também ferramentas para começar a utilizá-lo.

Antes de concluir o registo, confirme as extensões elegíveis! Se o nome que pretende estiver disponível, pode consultar as condições e avançar com o registo.

Consultar a oferta de domínios grátis

Precisa também de alojamento? Há planos desde 0,70€/mês

Para quem já está pronto para colocar o site online, a Black Friday da Amen.pt inclui Hosting e Hosting WordPress com descontos até 91%, desde 0,70€/mês.

A oferta anunciada inclui domínio, email, SSL e backup automático, de acordo com o plano e as condições aplicáveis.

Uma página de apresentação, um blogue e uma loja online têm necessidades diferentes. Compare os recursos disponíveis e confirme o período promocional, as condições de faturação e o preço de renovação antes de escolher.

Ver planos de alojamento desde 0,70€/mês

Quer testar uma ideia com IA? A Macaly tem um plano gratuito

Se ainda está a experimentar o conceito do seu projeto, a Macaly AI é outra opção disponível. Permite criar sites e aplicações com ajuda de inteligência artificial, sem necessidade de escrever código.

O plano gratuito, a 0€ para começar, inclui:

Até 3 milhões de créditos de IA por mês ;

; Um projeto online , alojado na plataforma;

, alojado na plataforma; Alojamento, SSL e base de dados incluídos.

Pode ser útil para testar uma ideia ou preparar uma primeira demonstração. O resultado e os ajustes necessários dependem da complexidade do projeto e dos limites do plano.

Conhecer o plano gratuito da Macaly AI

O primeiro passo: descobrir se o seu nome está disponível

Não precisa de ter todas as páginas desenhadas para escolher o endereço do seu projeto. Se já tem um nome em mente, comece por verificar a disponibilidade e as extensões abrangidas pela campanha em Amen.pt-

Nesta Black Friday, a Amen.pt tem domínios grátis para começar. Consulte as condições da oferta, confirme os custos após o período gratuito e escolha o endereço do seu próximo site.