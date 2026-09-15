Microsoft 365 em baixo três dias: o Office 2024 nem deu por ela

Entre 31 de agosto e 3 de setembro, o Microsoft 365 passou pela pior falha do ano: email parado no Exchange Online, Teams a falhar, ficheiros no SharePoint e no OneDrive fora de alcance. Quem tinha o Office instalado no disco e os documentos no PC continuou a trabalhar como se nada fosse. Foi a melhor publicidade que o Office de compra única podia ter. Na GoodOffer24, comprar chave digital Office 2024 custa 17,2€ e a mesma campanha inclui uma Windows 11 CDKey: a Windows 11 Pro chave original por 22,5€.

A campanha decorre na loja da GoodOffer24 e assenta no código TT30, que retira 30% às chaves digitais de Windows e Office listadas mais abaixo. O CCleaner e o Canva Pro usam o código TT10, com 10% de desconto. Os preços indicados foram confirmados à data da publicação; ainda assim, a loja pode ajustá-los enquanto a promoção estiver ativa.

Três dias, uma configuração de autenticação e meio Microsoft 365 parado

A falha começou a 31 de agosto, ao fim da tarde em Portugal, com queixas de email atrasado e erros de autenticação no Exchange Online. Poucas horas depois, a Microsoft admitiu que o problema estava numa configuração central de autenticação usada por vários serviços internos, e a lista de afetados cresceu: Teams, SharePoint Online, OneDrive para empresas, Copilot, Purview, Defender XDR e o próprio centro de administração. Só a 3 de setembro a empresa deu o incidente por resolvido. Pelo meio, dezenas de milhares de utilizadores viram o Outlook a recusar anexos ou a não abrir sequer no browser.

Nem foi caso único. Logo a 4 de setembro, o Exchange Online voltou a atrasar email de e para domínios externos, com erros de servidor ocupado, num incidente que a Microsoft atribuiu às próprias proteções contra spam. Em janeiro tinha havido uma quebra de várias horas na América do Norte e, em abril e junho, outros problemas de acesso às caixas de correio. O padrão repete-se: quanto mais a suite depende da nuvem, mais vezes a produtividade fica à espera do estado dos servidores de Redmond.

O que continuou a funcionar

Durante esses dias, o Word, o Excel e o PowerPoint instalados no computador abriram normalmente. O que ficou inacessível foram os serviços: o correio no servidor, as reuniões, os ficheiros guardados apenas na nuvem. Ou seja, a fragilidade não estava nas aplicações, mas em tudo aquilo que a subscrição empurra para fora do disco. Quem mantém os documentos numa pasta local, ou sincronizados, não deu pela diferença.

Há, no entanto, um pormenor que separa as duas formas de ter o Office. As aplicações do Microsoft 365 têm de confirmar a subscrição junto da Microsoft pelo menos uma vez a cada 30 dias; se não o conseguirem, entram em modo de funcionalidade reduzida e passam a permitir apenas ler e imprimir.

Uma falha de três dias não chega a esse ponto, mas a dependência existe e está documentada pela própria Microsoft. O Office 2024 de compra única ativa-se uma vez e não volta a pedir autorização a ninguém. Não traz Copilot nem 1 TB de OneDrive, e é precisamente por isso que não vai abaixo quando a nuvem vai.

Isto não é um manifesto contra a nuvem. Um backup no OneDrive ou noutro serviço continua a fazer todo o sentido. A questão é outra: se o trabalho do dia depende de uma sessão ativa num servidor, convém ter, pelo menos, a suite e os ficheiros ao alcance quando essa sessão falha.

Office 2024 Professional Plus: o que se leva por 17,2€

A edição Professional Plus junta Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote e Access, tudo instalado localmente e com atualizações de segurança até outubro de 2029. O Excel traz as funções e as matrizes dinâmicas que faltavam ao Office 2019 e o Outlook é a versão clássica, sem anúncios.

A chave digital chega por email pouco depois do pagamento e introduz-se nas próprias definições do Office. Face a um Office Casa e Negócios 2024 a 299€ na loja portuguesa da Microsoft, a diferença de preço explica-se sozinha.

Produtos e preços

Todos os produtos são chaves digitais entregues por email. Os valores abaixo já incluem o desconto do código indicado em cada grupo.

Office com o código TT30

Windows com o código TT30

Packs de Windows e Office com o código TT30

Outras ferramentas com o código TT10

Como utilizar o cupão

Abrir o link do produto pretendido na GoodOffer24. Adicionar a chave digital ao carrinho e avançar para o pagamento. No campo do código promocional, introduzir TT30 para Windows e Office ou TT10 para CCleaner e Canva Pro. Confirmar que o total desceu para o valor indicado neste artigo antes de concluir a compra.

A chave chega por email em poucos minutos. Para ativar o Office, basta abrir uma das aplicações, escolher a opção de introduzir uma chave de produto e seguir os passos no ecrã. No Windows, o caminho é Definições, Sistema, Ativação. Em caso de dúvida, o suporte da loja acompanha o processo por email.

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