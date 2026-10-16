iServices ultrapassa as 100 mil avaliações no Trustpilot com score de 4,8 em 5

A iServices ultrapassou a marca das 100 mil avaliações na plataforma Trustpilot, alcançando uma classificação média de 4,8 em 5. Segundo a empresa portuguesa, 89% dos clientes atribuíram a classificação máxima de cinco estrelas.

O marco surge num período de expansão da marca, que conta atualmente com mais de 160 lojas em Portugal, Espanha, França, Bélgica e Países Baixos, além de uma equipa com mais de 800 colaboradores.

27 mil avaliações nos últimos 12 meses

Das mais de 100 mil avaliações registadas no Trustpilot, cerca de 27 mil foram publicadas nos últimos 12 meses. Os números refletem o crescimento da interação entre a iServices e os seus clientes, numa fase em que a empresa continua a expandir a sua presença internacional.

Entre os aspetos mais frequentemente destacados pelos consumidores estão a rapidez na resolução de problemas, a eficiência, a simpatia das equipas, o profissionalismo e a qualidade do atendimento.

Para Bruno Borges, CEO da iServices, este resultado representa o reconhecimento do trabalho desenvolvido pelas equipas e da experiência proporcionada aos clientes.

O responsável sublinha ainda que manter uma classificação de 4,8 em 5, com uma base superior a 100 mil opiniões, constitui um reconhecimento importante numa fase de crescimento da empresa.

Mais de 30 mil intervenções técnicas por mês

Fundada em Portugal, em 2011, a iServices tem reforçado a sua presença internacional e opera atualmente em cinco mercados europeus.

Além da comercialização de equipamentos recondicionados e acessórios, a empresa disponibiliza serviços tecnológicos e realiza mais de 30 mil intervenções técnicas por mês.

Neste contexto, as avaliações dos clientes assumem particular importância, permitindo acompanhar a qualidade do serviço prestado numa operação com presença crescente em diferentes países.

A empresa considera que as opiniões dos consumidores são também uma ferramenta para identificar aspetos a melhorar, defendendo que o crescimento deve continuar a ser acompanhado pela qualidade do atendimento.

Com mais de 100 mil avaliações e uma classificação de 4,8 em 5 no Trustpilot, a iServices procura consolidar a confiança dos clientes à medida que continua a expandir o negócio.