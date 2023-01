Chegou o grande desconto do ano Keysfan: Windows 10 e Office 2021 Pro que começam nos 6.22€. Adquira digitalmente o Windows, Office e ferramentas informáticas mais úteis ao preço mais baixo.

Logo, a Keysfan, fará justiça aos seus produtos de catálogo e tornar cada utilizar num verdadeiro fan de chaves digitais low cost como um Windows a 6,12€ ou um Offie a 23,25€. Visite sem demora.

Agora, como nunca, pode ser a melhor fase adquirir uma chave digital do Windows 10, na Keysfan, pois todos os sistemas operativos Windows estão com desconto acima a média até 50%! Isto significa que pode comprar um Windows 10 Pro genuíno e barato por menos de 10 euros!

Grande desconto do ano Keysfan: Windows 10 e Office 2021 Pro começam nos 6.22€

Se procura por chaves digitais então a busca termina aqui com as melhores promos com o melhor desconto do ano na Keysfan está em vigor.

Economizar é a palavra-chave e isso vai ser possível em software como o Windows, Office 2021 ou o Office 2019.

Grande desconto do ano com cupão SKF50

Depois dos melhores descontos no ano chega o cupão SKF62

Até 62% de desconto nas chaves digitais Microsoft Office e Bundles (Código de cupão: SKF62)

Até 50% de desconto nas chaves digitais para sistema operativo Windows (Código de cupão: SKF50)

Descubra mais promoções.

Software utilitário prático

A Keysfan oferece também uma vasta seleção de software de ferramentas informáticas, incluindo jogos topo de gama, software antivírus de segurança, software de edição de vídeo, e uma variedade de outras aplicações e programas.

Na verdade, pode beneficiar de incríveis descontos em software famoso como o Ashampoo PDF Pro 3 ou o IObit Driver Booster 9 Pro!

Ferramenta de software práticas:

Processo simples de encomenda on-line com pagamentos on-line seguros

Encomendar na Keysfan não pode ser mais fácil e mais simples.

Basta selecionar a sua chave digital, fazer a compra e, dentro de 24 horas, receberá a chave de licença comprada no seu e-mail que é garantido funcionar, segundo informa a plataforma. A Keysfan é um nome em que pode confiar.

Depois de adicionar o produto ao carrinho de compras, confirme que o preço e o produto estão OK e clique em "Proceder ao Checkout". Pode optar por registar uma conta ou preencher diretamente o endereço de correio eletrónico onde recebeu o código de ativação do produto, e depois selecionar o método de pagamento: PayPal, Débito ou Cartão de Crédito, e completar o pagamento.

Porquê a Keysfan.com?

Em resumo, a Keysfan oferece preços competitivos, entrega imediata, e algum do melhor apoio na indústria de revenda de software, segundo a própria marca.

Melhor de tudo, se encontrar algum problema durante a instalação e utilização do software, pode sempre contactar o serviço profissional de apoio ao cliente em Support@Keysfan.com que está disponível 24 horas, 7 dias por semana. E, nas declarações da Keysfan, passa por prestar um serviço pós-venda vitalício para resolver qualquer dos problemas dos utilizadores.

Por fim, para os utilizadores que procuram as melhores promos de SO Windows ou MS Office, a Keysfan pode oferecer uma série de oportunidades de descontos. Para quem quer descobrir o que se diz sobre a plataforma então recomenda-se a visita ao TrustPilot.

NOTA: os preços apresentados são fornecidos pela plataforma em questão e estão sujeitos a possíveis/eventuais alterações das quais o PPLWARE não possui qualquer controlo uma vez que os mesmos são da inteira responsabilidade da plataforma.