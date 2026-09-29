Faltam duas semanas para o fim do suporte do Office 2021

A Microsoft confirma a data de 13 de outubro de 2026. Para quem pretende atualizar, a campanha de outono da Godeal24 apresenta uma chave do Office 2024 Pro Plus para um PC por 22,99 € e um pack para cinco computadores por 99,95 €, ou 19,99 € por PC.

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O fim do suporte do Office 2021 não impede as aplicações de abrir no dia seguinte. Contudo, a Microsoft deixará de fornecer correções de segurança, correções de erros e apoio técnico para esta versão. Se ainda utiliza o Office 2016 ou 2019, a decisão já está atrasada: ambas as versões chegaram ao fim do suporte em 2025. O Pplware explicou recentemente o calendário desta mudança.

Fim do suporte do Office 2021: o que fazer agora?

Antes de comprar, abra uma aplicação como o Word e consulte Ficheiro > Conta para identificar a versão instalada. Depois, pense no que realmente usa. Quem precisa de armazenamento na cloud e de funcionalidades continuamente atualizadas pode preferir o Microsoft 365. Por outro lado, quem quer aplicações de computador numa compra única pode avaliar o Office 2024, desde que confirme a edição e o tipo de licença adequados.

O Office 2024 traz novidades práticas. No Excel, há 14 novas funções de texto e matrizes e os gráficos podem acompanhar matrizes dinâmicas. Além disso, o PowerPoint permite inserir a imagem em direto da câmara num diapositivo com o Cameo. O Outlook melhora a pesquisa e a criação de reuniões, enquanto o Word recupera melhor a sessão após um encerramento inesperado. A Microsoft descreve estas alterações e salienta que a disponibilidade varia consoante a edição.

Office: todas as chaves e packs da campanha

O Office 2024 para um PC é o ponto de partida desta campanha. No entanto, há também packs para vários computadores, edições Home e versões anteriores. As opções de 2019 e 2021 têm calendários de suporte mais curtos ou já terminados; verifique esse ponto antes de escolher apenas pelo preço.

Para cinco computadores, o pack Office 2024 custa 99,95 €, menos 15 € do que cinco chaves individuais ao preço anunciado de 22,99 €. Ainda assim, confirme com o vendedor a edição, o número de dispositivos abrangidos e o tipo de licença.

Windows: preços para um ou vários computadores

A chave do Windows 11 Pro surge por 12,25 €. Existem packs de duas, três e cinco chaves, assim como edições Home, Enterprise e Windows Server. O Windows 10 Home e Pro já terminou o suporte geral; as versões LTSC seguem calendários próprios. Por isso, não trate todas estas opções como equivalentes.

Packs de Windows e Office

Quem precisa das duas aplicações pode comparar o preço de cada chave com o de um pack. O conjunto Windows 11 Pro + Office 2024 Pro Plus aparece por 32,95 €. A página apresenta o código SGO62 nesta secção. Portanto, confirme a aplicação do cupão e o valor final no carrinho.

Outras ferramentas na promoção

A campanha inclui ainda aplicações para PDF, cópias de segurança, manutenção e transferência de ficheiros. Antes de comprar, confirme a duração e o número de dispositivos de cada licença.

Consulte as restantes ferramentas em promoção.

Antes de avançar, confirme três pontos: se o computador cumpre os requisitos do Windows 11, se a edição do Office serve o sistema operativo e qual o tipo de licença fornecido pelo vendedor. A designação Pro Plus está associada a edições comerciais com regras próprias. Peça esclarecimentos sobre a utilização permitida e guarde o comprovativo de compra. Os preços foram verificados a 28 de setembro de 2026, mas podem mudar.

Quer comparar todas as opções? Consulte a campanha de outono da Godeal24 e escolha a edição adequada aos seus dispositivos.