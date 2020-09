MTEX Prism: Dispensador automático de gel desinfetante

A COVID-19 continua presente nas nossas vidas e, com a retoma presencial às aulas e aos postos de trabalho, a necessidade de reforço das medidas de contenção é fundamental. A desinfeção regular das mãos é um dos atos de proteção individual no combate coletivo à doença. Os dispensadores são por isso imprescindíveis, tendo de preferência que cumprir algumas regras: evitar ao máximo o contacto físico com o dispensador e dispensar álcool gel desinfetante à medida de cada utilizador.

A pensar nestas necessidades a MTEX NS desenvolveu um produto disruptivo. Trata-se de um dispensador automático de gel desinfetante para utilização em grande escala.

Depois de um período complicado que nos levou a um isolamento forçado, o período de desconfinamento levou a que fossem instituídas uma série de regras. Nesse sentido, tornou-se obrigatório o uso de máscara em espaços fechados, assim como a desinfeção das mãos à entrada dos estabelecimentos e instituições.

Álcool à entrada dos espaços públicos

Com o risco de propagação pandémico ainda elevado, os estabelecimentos têm de continuar a cumprir determinadas regras de segurança. Uma delas implica a existência de um dispensador de álcool gel à entrada de cada estabelecimento, para que o grande público possa desinfetar as mãos.

A fim de facilitar esta tarefa, e a pensar sobretudo em locais com tráfego elevado de pessoas, a MTEX NS criou um dispensador automático de gel desinfetante, o MTEX PRISM. Com este dispensador, evita-se ao máximo o contacto com o recipiente que contém o álcool gel. A dispensa do líquido é feita de forma automática através de um sensor e o próprio processo de desinfeção é mais fluído e, consequentemente, mais rápido comparativamente com os tradicionais dispensadores de pé ou com sensores de outras gerações.

Dispensador automático de gel desinfetante com sensor ToF

O dispensador automático produzido pela MTEX NS está equipado com um sensor ToF (Time-of-Flight). Este é geralmente usado na indústria dos smartphones, por ter um potencial de resposta e precisão mais eficaz. O MTEX PRISM tem também uma bateria recarregável, com uma autonomia suficiente para os 9 litros de depósito incorporados no equipamento que por sua vez, dispõem de rodas tornando-o portátil e de fácil transporte.

Além do modelo de 9 litros, destinado a espaços com médio e alto consumo, a empresa também produziu um dispensador automático para espaço mais pequenos e consumos menores. Este possui apenas 5 litros, estando também equipado com a mesma tecnologia. Uma ótima opção, por exemplo, para escolas e infantários.

Ambos os dispensadores estão equipados com um ajuste de gota, de 3000 a 5000 ciclos para os 9 litros. Dessa forma, é possível adaptar a quantidade de gel que é disponibilizado, consoante o local ou o público que o vai usar, potenciando a rentabilidade do próprio equipamento e evitando desperdícios. Conforme referido pela empresa, o equipamento possui uma luz de aviso que quando se apaga informa o gestor do equipamento que o dispensador está a ficar com pouca bateria, evitando desta forma que o mesmo fique inesperadamente inativo por falta de energia.

Com um design apelativo e simples, o dispensador automático de gel desinfetante pode ser colocado, e acordo com a MTEX NS, em restaurantes, escolas, lojas, clínicas, ginásios, hotéis, escritórios, entre outros.