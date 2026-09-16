Windows 11 sem conta Microsoft: o Pro ainda deixa e custa 13,25€

A Microsoft passou o último ano a fechar, um a um, os truques que permitiam instalar o Windows 11 com uma conta local. Sobrou uma porta oficial, e está na edição Pro. É um bom momento para a escolher, porque a Keysfan Windows Crazy Sale coloca as chaves digitais Windows 11 a preços mínimos: o Windows 11 Pro fica por 13,25€, apenas dez cêntimos acima do Home.

A campanha inclui também o Office 2024 Professional Plus por 19,99€, em compra única e sem subscrição. Além disso, o código SKF62 aplica-se aos bundles de Windows e Office, como o Windows 11 Pro com Office 2024 Pro por 32,25€. Os preços indicados estavam confirmados à data da publicação e podem sofrer alterações enquanto a campanha estiver ativa.

A Microsoft fechou quase todas as portas

Quem instalou o Windows 11 nos primeiros anos lembra-se do ritual: desligar o cabo de rede, abrir a linha de comandos no ecrã de configuração e escrever "oobe\bypassnro". A Microsoft removeu esse comando em 2025 e, desde então, foi eliminando as alternativas que surgiam a seguir. A chave de registo que fazia o mesmo, o comando "ms-cxh:localonly", o truque de introduzir credenciais falsas até o assistente desistir e o desvio pelo ecrã de ligação à rede foram todos bloqueados nas compilações mais recentes.

A posição oficial não deixa margem: uma instalação nova exige ligação à Internet e conta Microsoft.

Curiosamente, esta semana descobriu-se que ainda existe uma brecha, e é a mais banal de todas. No ecrã de início de sessão do Windows 11 Home há uma pequena ligação "Saber mais" que, em vez de abrir uma página de ajuda, salta diretamente para a criação de uma conta local.

Vários meios testaram e confirmaram que funciona nos suportes de instalação atuais. Contudo, tudo indica tratar-se de um erro e não de uma decisão, pelo que a expectativa geral é que desapareça na próxima ronda de atualizações.

Porque é que tanta gente insiste numa conta local

A conta Microsoft tem vantagens reais, sobretudo para quem usa OneDrive e quer as definições sincronizadas entre computadores. Ainda assim, há motivos sólidos para preferir uma conta local.

O computador fica utilizável sem Internet desde o primeiro arranque, o nome de utilizador não é decidido por um endereço de email, o OneDrive não passa a copiar automaticamente o Ambiente de Trabalho e os Documentos, e a chave de recuperação do BitLocker não fica guardada na nuvem sem que o utilizador tenha escolhido isso.

Por outro lado, para computadores partilhados, máquinas de trabalho ou PCs de bancada, uma conta ligada a um email pessoal é simplesmente um incómodo.

Windows 11 Pro: a via oficial que continua aberta

É aqui que a edição faz a diferença. No Windows 11 Pro, durante a configuração inicial, basta escolher a opção de configurar o equipamento para trabalho ou escola e, no ecrã seguinte, indicar que se pretende associar a um domínio. O assistente cria uma conta local e nunca chega a pedir a conta Microsoft.

Não é um truque nem uma brecha: é um percurso documentado, pensado para empresas, que a Microsoft mantém. O Pplware já explicou passo a passo este método na edição Pro. No Windows 11 Home, essa opção não existe.

Na campanha da Keysfan, a diferença de preço entre as duas edições é de dez cêntimos: 13,15€ pelo Home e 13,25€ pelo Pro.

Por esse valor, além do caminho para a conta local, o Pro acrescenta a encriptação BitLocker gerida pelo utilizador, o Ambiente de Trabalho Remoto para aceder ao computador a partir de outro local, o Hyper-V e a Windows Sandbox para testar software em ambiente isolado, e o Editor de Políticas de Grupo, que permite adiar atualizações e desligar funcionalidades sem mexer no registo. Na prática, a pergunta deixa de ser "porquê o Pro" e passa a ser "porquê o Home".

Já para quem quer um sistema ainda mais silencioso, sem aplicações a mais nem novas funcionalidades a aparecerem de surpresa, a Keysfan tem o Windows 11 Enterprise LTSC 2024 a 12,80€, com um ciclo de suporte longo e uma instalação bastante mais leve. É a escolha habitual para computadores dedicados a uma única tarefa.

E o Office? Também sem conta e sem subscrição

A mesma lógica aplica-se ao Office. O Microsoft 365 exige conta e renovação anual; o Office 2024 Professional Plus, por 19,99€ nesta campanha, é uma compra única, com Word, Excel, PowerPoint e Outlook instalados localmente.

Entre as novidades face à versão anterior contam-se 14 novas funções de matrizes dinâmicas no Excel, a funcionalidade Cameo do PowerPoint, que integra a imagem da webcam diretamente nos diapositivos, e o modo escuro em toda a suite. Para quem trabalha sobretudo em ficheiros locais, é a forma mais económica de ter o Office atualizado sem mensalidades.

Produtos e preços na Keysfan Windows Crazy Sale

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Como utilizar o cupão SKF62

Abrir o bundle pretendido através de um dos links acima. Adicionar o produto ao carrinho. Introduzir o código SKF62 no campo do cupão, antes de concluir a compra. Confirmar que o desconto foi aplicado ao total e finalizar o pagamento.

Os restantes produtos da lista já aparecem com o preço promocional e não precisam de código. A chave digital chega por email logo após a compra, com as instruções para ativar o Windows ou o Office nas definições do sistema. Para quem instala de raiz, o momento de escolher a conta local é o próprio assistente de configuração, antes de introduzir a chave.

Porquê a Keysfan

A Keysfan é uma loja online que vende chaves digitais de sistemas operativos, suites de produtividade e utilitários há vários anos, com clientes em todo o mundo. Segundo a loja, a entrega é imediata por email, o suporte técnico é gratuito antes e depois da compra, o pagamento é feito por canais seguros e a classificação no Trustpilot é de 4,8 estrelas, com milhares de avaliações. Para qualquer dúvida, o contacto é Support@Keysfan.com.

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