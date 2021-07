Chaves digitais para Windows 10, Office e jogos evitam ataques maliciosos e ajudam a atualizar

As chaves digitais para Windows 10, Office e jogos vieram para ajudar, em muitos casos, a evitar o uso de ferramentas como cracker, keygens e afins que na sua maioria traziam «brindes» menos positivos com eles: vírus, spyware e afins tão ou mais perigosos.

Aliado a esta vantagem, surgem as plataformas low cost, como o a MMOHK que, por seu turno, oferecem a grande vantagem de podermos adquirir os melhor software e jogos ao melhor preço. Por último, não podemos esquecer que se aproxima a atualização do Windows 10 para o 11 muito em breve…

Primeiramente, há que conhecer a plataforma em si, MMOHK, o que é bastante simples seguindo o link.

Seguidamente, e familiarizados com o sistema da plataforma, é básico o motor de busca que permite encontrar as melhores condições para chaves digitais para Windows 10, Office, antivírus, utilitários e jogos em todas as plataformas.

Logo, existem vários descontos todos eles interessantes como, por exemplo: o Windows 10 Pro Key a €8.78 usando o cupão PAS37

chaves digitais para Windows 10, mas não só, tudo na MMOHK

Assim, deixamos abaixo bastantes recomendações de preços para dizer não de vez ao software malicioso que, apesar de «grátis», é rico em más surpresas bastando usar o código PAS37 para obter o desconto:

Desconto de 54% na MMOHK

Para um desconto ainda mais, podemos usar o código PAS54 para 54% de desconto nos seguintes produtos:

Desconto de 59% na MMOHK

Como se a oferta do parágrafo anterior não fosse boa, temos ainda um desconto extra ao usar o código: PAS59 para obter mais 57% a menos no preço:

Software com 37% de desconto na MMOHK

Com o código PAS37 estão sempre garantidos 37% de desconto para:

Antivirus Software:

Windows:

Office:

Project:

Visio:

Bundle:

Windows server:

Games:

O que é a MMOHK?

Sumariamente, a MMOHK é uma nova plataforma em estilo de loja online, cujo negócio principal se baseia na venda de chaves digitais para jogos e software online.

Esta plataforma opera com as marcas mais conhecidas do mercado:

Steam

Origin

PSN

XBOX

Nintendo

etc

Todos os produtos podem ser encontrados aqui.

Qual ou quais os métodos de pagamento desta nova plataforma?

Por fim, a MMOHK suporta pagamento PayPal, o que nos permite obter o reembolso a qualquer momento no caso de problemas.

No entanto, suporta todas as categorias de pagamentos:

Paypal

Credit Card by PayPal

BitCoin

Boleto BR

iTau BR

Oxxo MX

Webmoney

Qiwi

Western Union

Yamoney

Contudo, o apoio do site, poderá ser feito através do email: mmo.pays@gmail.com.