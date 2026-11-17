Sim, leu bem: há domínios grátis nesta Black Friday. A dominios.pt oferece o registo de domínios .me e .blog até às 18h do dia 17 e junta à campanha domínios .pt por 1€, alojamento desde 0,49€/mês e descontos até 93%.

O preço mais baixo desta Black Friday na dominios.pt é fácil de memorizar: grátis. Se tem uma ideia para um blog, uma página pessoal ou um novo projeto, comece por verificar se o nome que quer está disponível em .me ou .blog.

Mas atenção ao relógio: a oferta destes domínios termina às 18h do dia 17 de novembro, nas condições da campanha.

Primeiro, o nome: grátis, por 1€ ou por 3€

Há uma ideia que continua à espera de sair do papel? Pode começar pelo endereço.

Durante a Black Friday da dominios.pt, estas são algumas das oportunidades para registar o seu próximo domínio:

.me e .blog GRÁTIS — até às 18h do dia 17 de novembro, ou seja, hoje!

.pt por 1€

.com e .eu por 3€

Um blog com um endereço próprio? Uma página para apresentar o seu trabalho? Um domínio para o negócio que está a preparar? Pesquise o nome, confirme a disponibilidade e aproveite a extensão em campanha que faz sentido para si, grátis ou a um preço super baixo.

Quer também o site? Alojamento desde 0,49€/mês com domínio .pt grátis*

Se precisa de mais do que um endereço, o Alojamento Web está com descontos até 93%, desde 0,49€/mês.

E há mais ofertas incluídas nos planos abrangidos:

Domínio .pt grátis*

Oferta de SSL

Oferta de email

Assim, pode reunir o alojamento do site, o domínio e um endereço de email associado ao seu projeto. Para quem quer publicar um portefólio, apresentar serviços ou colocar o site de uma empresa online, esta é uma das propostas a comparar nesta Black Friday. Aproveitar alojamento desde 0,49€/mês ›

WordPress desde 0,85€/mês, também com ofertas inclúidas

Prefere construir o seu site em WordPress? Os planos WordPress têm descontos até 89%, com preços desde 0,85€/mês.

A campanha inclui igualmente domínio .pt grátis*, oferta de SSL e email. Se já escolheu o WordPress para o seu blog ou site profissional, veja os planos disponíveis e escolha de acordo com as funcionalidades de que precisa. Ver as ofertas WordPress até -89% ›

Criar um site com IA desde 0,95€/mês e domínio oferecido no primeiro ano

Não quer começar por uma página em branco? A solução de criação de sites com inteligência artificial está com descontos até 90%, desde 0,95€/mês.

A campanha inclui oferta de domínio no primeiro ano. É mais uma opção para quem procura simplificar a construção do site e dar uma presença online ao seu projeto. Conhecer a criação de sites com IA ›

Comece pelo que é grátis. Escolha o resto à medida do seu projeto.

Dos domínios .me e .blog grátis ao alojamento desde 0,49€/mês, a Black Friday da dominios.pt tem opções para diferentes pontos de partida.

Já sabe o nome que quer? Verifique a disponibilidade. Precisa de alojamento ou de uma ferramenta para construir o site? Compare os planos e confirme as condições antes de contratar.

Para os domínios .me e .blog grátis, o prazo é claro: até às 18h do dia 17 de novembro.

As oportunidades não ficam pelos domínios, alojamento e criação de sites. A Black Friday da dominios.pt inclui também email e outras soluções com descontos até 50%, além de mais promoções disponíveis no site.

Ver todas as ofertas de Black Friday da dominios.pt ›