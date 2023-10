BEZIOR XF005, a bicicleta elétrica ideal para aqueles que vão além da estrada

O mundo caminha a passos largos para a eletrificação, numa mudança que não diz respeito apenas aos carros. Se o seu objetivo passa por optar por uma bicicleta, conheça a BEZIOR XF005: uma e-bike de montanha que lhe permitirá ir além da estrada.

A BEZIOR lançou uma nova bicicleta de montanha, BEZIOR XF005, com tudo aquilo que se espera de uma proposta deste género, mas ainda melhor.

Prática para qualquer ocasião, podendo ser dobrada e colocada na bagageira do carro, no elevador, ou noutro espaço que deseje, de forma compacta e confortável, a BEZIOR XF005 tem uma autonomia de 80 km e atinge velocidades de até 25 km/h.

Destaque para os motores, dianteiro e traseiro de 500W cada, que conferem à e-bike uma melhor tração e estabilidade, por assegurarem uma potência distribuída uniformemente entre as duas rodas. Se as aventuras que planeia são fora da estrada, com tração crítica e terrenos acidentados, considere esta alternativa.

Durante a condução, o consumo de energia é otimizado, potencializando o torque e melhorando a taxa de conversão da eficiência energética. Isto reflete-se na redução do consumo de energia e do consumo de energia silencioso.

As baterias de 36V 6.4Ah e 36V 16Ah fornecem uma forte potência elétrica, e a energia da bateria dupla pode ser alternada livremente nas saídas elétricas.

A bateria oculta incorporada, além de ser à prova de água e de poeira, e antirroubo, tem um bloqueio de bateria separado. As baterias suportam uma quilometragem de cerca de 80 km em modo de assistência elétrica. Além de ser amovível, pode ser carregada em qualquer lugar, em 7-8 horas, com carregamento rápido.

A BEZIOR XF005 está equipada com um sistema de mudança de velocidade Shimano, que oferece 7 velocidades, roda de engrenagem 52T de manivela de liga de alumínio personalizada, e posicionamento sis.

Pelas funções anti-derrapagem e anti-vibração, as rodas de 20 polegadas são adequadas para todas as estradas, asseverando maior alcance, maior rapidez, e menos esforço.

Esta e-bike está equipada com travões de disco a óleo, sistema duplo de travões de disco dianteiro e traseiro, rápida dissipação de calor, e travagem de emergência.

A Ebike BEZIOR XF005 está disponível na cor cinza, por 999,99€ (IVA incluído). Os portes são gratuitos, com envio feito a partir de armazém europeu.

BEZIOR XF005

