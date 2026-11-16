Há tarefas que toda a gente adia porque o software que as faz bem custa dinheiro: limpar o Windows a fundo, montar cópias de segurança que funcionem mesmo e tratar as fotografias que ficaram no cartão. Nas próximas semanas há software grátis da Ashampoo que resolve as três, em versão completa e não em demonstração, com quatro campanhas abertas aos leitores do Pplware. Entre elas está a do Ashampoo Burning Studio 2027, e a ativação passa toda pela página de resgate da Ashampoo.

Somados, os quatro valem 180 euros. Dentro de cada período não há limite de downloads, mas os prazos não são iguais e convém começar pelo que fecha primeiro.

Programa Para quê Preço normal Grátis até Photo Optimizer 11 Tratar fotografias 40 euros 30 de novembro WinOptimizer 28 Limpar e acelerar o Windows 50 euros 31 de dezembro Backup Pro 26 Cópias de segurança 60 euros 31 de dezembro Burning Studio 2027 Gravar e copiar discos 30 euros 31 de dezembro

WinOptimizer 28, para o computador que ficou lento

São 35 módulos de manutenção. Limpa o que o Windows deixa para trás, arruma o registo, mostra que programas estão a atrasar o arranque e deixa desinstalar o que veio de fábrica e nunca foi usado. Quem nunca abriu uma ferramenta destas pode seguir o assistente e não tocar em mais nada. Vale mais isto do que os truques de velocidade que andam por aí, que estragam mais do que arranjam.

Limpeza do disco e do registo

Otimização do arranque e do uso de recursos

Gestor de firewall para o tráfego de entrada e saída

Informação detalhada sobre processador, memória, placa gráfica e controladores

Ashampoo WinOptimizer 28 Custa 50 euros. Grátis até 31 de dezembro. Descarregar o WinOptimizer 28

Backup Pro 26, a cópia de segurança que anda adiada

Copia ficheiros, partições e o sistema inteiro, em segundo plano e sem pedir atenção. A parte que conta é a outra ponta: grava um sistema de arranque numa pen e repõe tudo mesmo quando o Windows já não chega ao ambiente de trabalho. O Windows 11 já se reinstala sozinho sem pen, mas isso repõe o sistema, não os seus ficheiros.

Cópias automáticas e em tempo real das pastas vigiadas

Compressão e encriptação

Destino em disco local, externo ou na nuvem

Sistema de recuperação em pen ou DVD

Modo Cópia Fácil, em dois passos

Ashampoo Backup Pro 26 Custa 60 euros. Grátis até 31 de dezembro. Descarregar o Backup Pro 26

Photo Optimizer 11, o que fecha primeiro

Corrige exposição, contraste e cor sozinho, numa fotografia ou numa pasta inteira. Mostra o antes e o depois lado a lado e o original nunca se perde. Traz mais de 45 filtros LUT para quem quiser mexer à mão. O prazo acaba a 30 de novembro, um mês antes dos outros.

Mais de 45 filtros LUT

Correção de perspetiva e alinhamento do horizonte

Remoção de olhos vermelhos e de imperfeições

Marcas de água, texto, recorte e rotação

Ashampoo Photo Optimizer 11 Custa 40 euros. Grátis até 30 de novembro. Descarregar o Photo Optimizer 11

Burning Studio 2027, para quem ainda grava discos

Grava filmes, música e dados em CD, DVD e Blu-ray, incluindo BDXL, e reparte os ficheiros por vários discos quando um não chega. Importa CD de música com identificação automática das faixas e desenha capas e livretes. É o único dos quatro que não se descarrega diretamente: pede o código de resgate.

Gravação e cópia de CD, DVD e Blu-ray

Cópias de telemóveis, tablets, pens e discos externos

Criação e leitura de imagens ISO e CUE/BIN

Ashampoo Burning Studio 2027 Custa 30 euros. Grátis até 31 de dezembro. Código de resgate: BS2027_FREE Resgatar o Burning Studio 2027

Antes de instalar o software grátis da Ashampoo

Todos pedem Windows 10 ou Windows 11 de 64 bits e ligação à Internet para ativar. A chave fica guardada na conta Ashampoo, por isso é preciso criar conta ou entrar na que já existe. Feita a ativação dentro do prazo, o programa continua a funcionar depois de a campanha acabar.

Resgatar o software grátis da Ashampoo