Ashampoo oferece 180 euros de software aos leitores do Pplware
Há tarefas que toda a gente adia porque o software que as faz bem custa dinheiro: limpar o Windows a fundo, montar cópias de segurança que funcionem mesmo e tratar as fotografias que ficaram no cartão. Nas próximas semanas há software grátis da Ashampoo que resolve as três, em versão completa e não em demonstração, com quatro campanhas abertas aos leitores do Pplware. Entre elas está a do Ashampoo Burning Studio 2027, e a ativação passa toda pela página de resgate da Ashampoo.
Somados, os quatro valem 180 euros. Dentro de cada período não há limite de downloads, mas os prazos não são iguais e convém começar pelo que fecha primeiro.
|Programa
|Para quê
|Preço normal
|Grátis até
|Photo Optimizer 11
|Tratar fotografias
|40 euros
|30 de novembro
|WinOptimizer 28
|Limpar e acelerar o Windows
|50 euros
|31 de dezembro
|Backup Pro 26
|Cópias de segurança
|60 euros
|31 de dezembro
|Burning Studio 2027
|Gravar e copiar discos
|30 euros
|31 de dezembro
WinOptimizer 28, para o computador que ficou lento
São 35 módulos de manutenção. Limpa o que o Windows deixa para trás, arruma o registo, mostra que programas estão a atrasar o arranque e deixa desinstalar o que veio de fábrica e nunca foi usado. Quem nunca abriu uma ferramenta destas pode seguir o assistente e não tocar em mais nada. Vale mais isto do que os truques de velocidade que andam por aí, que estragam mais do que arranjam.
- Limpeza do disco e do registo
- Otimização do arranque e do uso de recursos
- Gestor de firewall para o tráfego de entrada e saída
- Informação detalhada sobre processador, memória, placa gráfica e controladores
|Ashampoo WinOptimizer 28
Custa 50 euros. Grátis até 31 de dezembro.
Backup Pro 26, a cópia de segurança que anda adiada
Copia ficheiros, partições e o sistema inteiro, em segundo plano e sem pedir atenção. A parte que conta é a outra ponta: grava um sistema de arranque numa pen e repõe tudo mesmo quando o Windows já não chega ao ambiente de trabalho. O Windows 11 já se reinstala sozinho sem pen, mas isso repõe o sistema, não os seus ficheiros.
- Cópias automáticas e em tempo real das pastas vigiadas
- Compressão e encriptação
- Destino em disco local, externo ou na nuvem
- Sistema de recuperação em pen ou DVD
- Modo Cópia Fácil, em dois passos
|Ashampoo Backup Pro 26
Custa 60 euros. Grátis até 31 de dezembro.
Photo Optimizer 11, o que fecha primeiro
Corrige exposição, contraste e cor sozinho, numa fotografia ou numa pasta inteira. Mostra o antes e o depois lado a lado e o original nunca se perde. Traz mais de 45 filtros LUT para quem quiser mexer à mão. O prazo acaba a 30 de novembro, um mês antes dos outros.
- Mais de 45 filtros LUT
- Correção de perspetiva e alinhamento do horizonte
- Remoção de olhos vermelhos e de imperfeições
- Marcas de água, texto, recorte e rotação
|Ashampoo Photo Optimizer 11
Custa 40 euros. Grátis até 30 de novembro.
Burning Studio 2027, para quem ainda grava discos
Grava filmes, música e dados em CD, DVD e Blu-ray, incluindo BDXL, e reparte os ficheiros por vários discos quando um não chega. Importa CD de música com identificação automática das faixas e desenha capas e livretes. É o único dos quatro que não se descarrega diretamente: pede o código de resgate.
- Gravação e cópia de CD, DVD e Blu-ray
- Cópias de telemóveis, tablets, pens e discos externos
- Criação e leitura de imagens ISO e CUE/BIN
|Ashampoo Burning Studio 2027
Custa 30 euros. Grátis até 31 de dezembro.
Código de resgate: BS2027_FREE
Antes de instalar o software grátis da Ashampoo
Todos pedem Windows 10 ou Windows 11 de 64 bits e ligação à Internet para ativar. A chave fica guardada na conta Ashampoo, por isso é preciso criar conta ou entrar na que já existe. Feita a ativação dentro do prazo, o programa continua a funcionar depois de a campanha acabar.
Resgatar o software grátis da Ashampoo
Este artigo conta com o apoio da Ashampoo na disponibilização das informações, links e/ou equipamentos.
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