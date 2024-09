Portugal é dos melhores países do mundo na área da cibersegurança

A ciberSegurança tem sido uma das áreas onde mais se tem investido. O objetivo é estarmos mais seguros no ciberespaço. Enquanto país, Portugal tem dado passos muito importantes nesta área. Afinal, em que posição do "ranking" está o nosso país?

Já está disponível o Global Cybersecurity Index (GCI), é uma iniciativa desenvolvida pela União Internacional de Telecomunicações (UIT), uma agência da ONU. O principal objetivo é medir o comprometimento dos países com a segurança cibernética em cinco áreas principais:

Medidas legais : Avaliação das leis e regulamentos nacionais que abordam crimes cibernéticos, proteção de dados e privacidade.

: Avaliação das leis e regulamentos nacionais que abordam crimes cibernéticos, proteção de dados e privacidade. Medidas técnicas : Implementação de soluções técnicas, como equipas de resposta a incidentes cibernéticos (CERTs), normas de segurança e mecanismos de proteção.

: Implementação de soluções técnicas, como equipas de resposta a incidentes cibernéticos (CERTs), normas de segurança e mecanismos de proteção. Medidas organizacionais : Estrutura institucional para coordenar e implementar políticas de segurança cibernética, como estratégias nacionais.

: Estrutura institucional para coordenar e implementar políticas de segurança cibernética, como estratégias nacionais. Desenvolvimento de capacidades : Programas de formação, consciencialização e apoio para fortalecer as habilidades e conhecimentos na área de cibersegurança.

: Programas de formação, consciencialização e apoio para fortalecer as habilidades e conhecimentos na área de cibersegurança. Cooperação internacional: Participação em acordos internacionais e colaboração entre países para enfrentar ameaças cibernéticas.

O GCI classifica os países com base nesses critérios, promovendo a consciencialização global sobre a importância da cibersegurança e incentivando as nações a adotar boas práticas para proteger as suas infraestruturas digitais e dados.

Portugal está no 4.º lugar do ranking mundial

De acordo com o último GCI, Portugal está no Tier 1, junto a países que obtiveram pontuação entre os 95 e 100. Segundo o documento, Portugal alcançou os 99,86 pontos, ou seja, está entre os melhores do mundo.

Portugal está atualmente no 4.º lugar do ranking mundial, com a mesma pontuação de Singapura e EUA. Em 2020, o nosso país apenas conseguiu uma pontuação de 97,32.

Numa análise mais detalhada percebe-se que o nosso país está muito próximo de ter a pontuação máxima. Há áreas que têm evoluído significativamente e há outras com potencial de crescimento.

Tais números mostram bem o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelo Gabinete Nacional de Segurança/Centro Nacional de Cibersegurança.

Segundo uma publicação do CNCS, esta avaliação demonstra o esforço desenvolvido, em Portugal, na área da cibersegurança, só possível com um forte empenho e trabalho colaborativo interinstitucional, que permite fazer face à evolução do quadro de ameaças e à necessidade de constante adaptação e de respostas eficazes às vulnerabilidades trazidas pelas novas tecnologias. O Global Cybersecurity Index é um relatório desenvolvido pela União Internacional das Telecomunicações, uma agência da ONU especializada nas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), que identifica os esforços e o compromisso dos países com a cibersegurança, nomeadamente na implementação de medidas e políticas públicas, no âmbito da segurança do ciberespaço.