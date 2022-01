Há duas semanas as empresas Boeing e Airbus vieram alertar as autoridades norte-americanas para o impacto nefasto que as ligações 5G e a sua expansão, poderiam ter na indústria da aviação.

As operadoras de 5G vêm agora responder e garantem que vão atrasar a expansão do 5G de forma voluntária.

O atraso do 5G por preocupações com a aviação

Com o 5G a chegar a vários cantos do mundo, há preocupações que se vão levantando e as interferências com as comunicações na aviação são uma realidade. Há cerca de duas semanas, numa carta dirigida ao governo dos EUA, os chefes da Boeing e da Airbus alertaram que o 5G poderá ter um impacto muito negativo na indústria da aviação. Por isso, pediam que o lançamento de novos serviços telefónicos seja atrasado.

De referir que uma investigação levada a cabo pela Airlines for America refere que, se as regras relativamente ao 5G da Federal Aviation Administration (FAA) estivessem em vigor em 2019, cerca de 345.000 voos de passageiros e 5.400 voos de carga teriam sofrido atrasos, desvios ou cancelamentos.

As operadoras AT&T e Verizon já teriam adiado a implementação do 5G para adotar medidas de precaução que limitassem a interferência, e tudo estaria previsto, agora, para que a banda C das redes 5G começasse a ser implementada a 5 de janeiro. Mas a data volta a ser adiada.

As declarações

As autoridades voltaram a pedir às empresas mais tempo para investigar as preocupações em relação a uma possível interferência nos sistemas eletrónicos dos aviões e as duas empresas concordaram em atrasar a expansão do serviço por duas semanas.

A Verizon diz:

Concordamos com um atraso de duas semanas que promete a certeza de trazer a esta nação nossa rede 5G revolucionária em janeiro, fornecida pela melhor e mais confiável rede da América

Já a AT&T refere:

A pedido do secretário Buttigieg, concordamos voluntariamente com um atraso adicional de duas semanas da nossa implantação de serviços de banda C 5G. Também continuamos comprometidos com as mitigações da zona de proteção de seis meses que descrevemos na nossa carta. Sabemos que a segurança da aviação e o 5G podem coexistir e estamos confiantes de que mais colaboração e avaliação técnica resolverão quaisquer problemas.

Ao The Verge, a FAA disse que a segurança é o centro da missão da entidade e agradece à AT&T e à Verizon por concordarem com um atraso voluntário. Este tempo adicional deverá ser fundamental para reduzir as interrupções de voos associadas a esta implantação 5G, com mitigações similares às da Europa.