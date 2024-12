Chegou o Fibra PRO-DIGI: a Internet a 10 Gbps! Saiba quanto custa

Depois de uma fase onde só se falava sobre a DIGI, chegou-se a um momento de equilíbrio entre operadoras e começou a "disputa" do melhor vídeo de natal. No entanto, a DIGI acaba de surpreender o mercado ao anunciar o pacote Fibra PRO-DIGI, que permite ter Internet a 10 Gbps. Vai ficar admirado com o preço.

Fibra PRO-DIGI: 10 Gbps por apenas 15 euros

A DIGI acaba de marcar a história das comunicações ao lançar um pacote de 10 Gbps para o cliente final. Este pacote de Internet oferece velocidade de Internet de fibra ótica simétrica de 10 Gbps para navegar na net, teletrabalhar, ver vídeos em streaming ou jogar online de maneira mais fluída e em máxima resolução.

Com esta ligação pode descarrega ficheiros à máxima velocidade. Por exemplo, pode descarregar um ficheiro de 10 GB em aproximadamente 10 segundos. Para oferecer de tal velocidade, a DIGI disponibiliza um router, com suporte para Wi-Fi 7. de forma gratuita com uma ligação de maior velocidade e menor latência.

Com apenas 3 meses de fidelidade, o preço também surpreende. Segundo o site oficial, o preço do pacote Fibra PRO-DIGI custa apenas 15 euros por mês. Saber mais aqui.