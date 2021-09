António Costa quer rede 5G à mesma velocidade em todo o país

O 5G ainda não é uma realidade em Portugal e não se sabe muito bem quando o será. O leilão para atribuição das frequências ainda decorre, tendo já passado mais de 160 dias.

Hoje, o primeiro-ministro português, António Costa, referiu o Interior deve usar bazuca para evitar país “a duas velocidades”. O 5G deve ser uma prioridade.

António Costa disse hoje que as regiões de baixa densidade devem aplicar os fundos comunitários na atração de empresas, dando como exemplo a instalação de redes de 5G para não ter um país “a duas velocidades”.

O primeiro-ministro abordou a instalação das redes móveis de quinta geração (5G), lembrando que “obviamente o mercado vai querer começar a instalar as redes em zonas de alta densidade onde os clientes pagam o investimento”.

Mas não podemos ter aqui um país a duas velocidades. Se o mercado resolve o problema nas zonas de alta densidade, temos de ter os fundos comunitários necessários para dotar as regiões do interior e os territórios de baixa densidade com as mesmas condições, para criarem as oportunidades para que as empresas se possam instalar nas mesmas condições de conectividade que teriam se instalassem no litoral.