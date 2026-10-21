WhatsApp a encher a pasta Descargas do Mac? Saiba como resolver

De repente, o rolo de fotografias e a pasta Descargas estão cheios de imagens partilhadas nas conversas do WhatsApp. E não é isso que queremos. Há uma opção que permite acabar com este comportamento e manter os ficheiros mais organizados. Saiba como desativá-la.

Receber ficheiros através do WhatsApp faz parte do dia a dia de muitos utilizadores. Entre conversas individuais e grupos, os conteúdos vão-se acumulando e podem acabar misturados com os restantes documentos descarregados no computador.

Na aplicação para macOS ou para iPhone (iPad), o WhatsApp dispõe de uma opção para guardar os conteúdos recebidos na pasta Descargas (no Mac), e no rolo da app Fotografias no iPhone/iPad.

Quando está ativa, os ficheiros podem surgir nessa localização com nomes que começam por “WhatsApp”, tornando mais difícil encontrar aquilo que realmente procura.

Felizmente, bastam alguns passos para alterar esta definição.

Como impedir que o WhatsApp guarde ficheiros nas Descargas

Para desativar a gravação automática, siga estes passos:

Abra a aplicação WhatsApp no Mac. Clique no ícone do seu perfil, no canto inferior esquerdo da janela. Também pode utilizar o atalho ⌘ + , para abrir as definições. Entre na secção Conversas. Desmarque a opção Guardar nas Descargas, identificada como Save to Downloads se a aplicação estiver em inglês.

A partir desse momento, o WhatsApp deverá deixar de guardar automaticamente os conteúdos recebidos nessa pasta.

Para desativar a gravação automática no iPhone, siga estes passos:

Abra a aplicação WhatsApp no iPhone/iPad. Clique no ícone do seu perfil, no canto inferior direito da janela. Entre na secção Conversas. Desmarque a opção Guardar nas Fotos.

Também pode desativar a descarga automática

No Mac ou no iPhone, além da gravação na pasta Descargas (ou nas Fotografias), pode controlar a descarga automática de conteúdos nas definições do WhatsApp.

Aceda a Definições > Armazenamento e dados e procure as opções de descarga automática. Nessa área, pode desativar a descarga de fotografias, áudio, vídeos e documentos, de acordo com as suas preferências.

São dois controlos com funções diferentes: um determina se os conteúdos são guardados na pasta Descargas; o outro permite gerir a descarga automática dos ficheiros na aplicação.

Se continuar a encontrar novos ficheiros guardados automaticamente depois de alterar a definição, encerre completamente o WhatsApp e volte a abri-lo. Caso o comportamento persista, experimente reiniciar o Mac e ou o iPhone.

Com esta pequena alteração, fica com maior controlo sobre os conteúdos que chegam à pasta Descargas (e ao rolo de Fotografias no iOS) e evita que as conversas do WhatsApp compliquem a organização dos seus ficheiros.